الصين تحافظ على صدارتها العالمية في إنتاج طاقة الرياح البحرية

بكين-سانا‏

حافظت الصين على صدارتها العالمية في إنتاج طاقة الرياح البحرية، متجاوزة 100 ‏مليار كيلوواط ساعي سنوياً، فيما بلغت قدرتها المركبة 49.84 مليون كيلوواط، ما ‏يمثل أكثر من نصف الإجمالي العالمي.‏

ونقلت وكالة شينخوا اليوم الجمعة عن المسؤول في الهيئة الوطنية للطاقة ليانغ تشانغ ‏شين قوله: إن صناعة الرياح البحرية تسهم في دعم نمو قطاعات صناعية مرتبطة ‏بها، مثل الصلب والآلات والهندسة البحرية وبناء السفن، مشيراً إلى أن المقاطعات ‏الساحلية أنشأت نحو 20 تجمعاً صناعياً متخصصاً، تبلغ قيمة إنتاجها الإجمالية نحو ‏تريليون يوان (148.87 مليار دولار).‏

وأظهرت بيانات صناعية صدرت خلال مؤتمر العمل المشترك لسلسلة صناعة طاقة ‏الرياح البحرية لعام 2026، أن الصين أضافت 2.27 مليون كيلوواط إلى قدرتها ‏المركبة من طاقة الرياح البحرية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، فيما ‏تستحوذ على 64 بالمئة من الطاقة الإنتاجية العالمية لشفرات توربينات الرياح، و80 ‏بالمئة من علب التروس، و73 بالمئة من المولدات.‏

وتشير البيانات إلى أن موارد الرياح البحرية القابلة للتطوير تقنياً في المياه الصينية ‏تبلغ نحو 2.78 مليار كيلوواط، منها أكثر من 1.2 مليار كيلوواط في المناطق ‏البحرية البعيدة والعميقة.‏

وتُستمد طاقة الرياح البحرية من الرياح فوق البحر، حيث تدفع الرياح شفرات التوربين ‏فتدير المولد وتحوّل الطاقة الحركية إلى كهرباء تنتقل عبر كابلات بحرية إلى ‏الشاطئ، ثم إلى الشبكة الكهربائية لتوزيعها على المنازل والصناعات والشركات.‏

وكانت الصين أعلنت في كانون الثاني الماضي نجاح أول اختبار طيران لنظام الرياح ‏الجوية الضخم ‏S2000‌‏ في مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد، في ‏خطوة تمثل تقدماً نحو تطبيق تكنولوجيا الرياح عالية الارتفاع على المستوى الهندسي ‏بعد مرحلة التجارب.‏