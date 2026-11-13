الصين تحافظ على صدارتها العالمية في إنتاج طاقة الرياح البحرية

بكين-سانا
حافظت الصين على صدارتها العالمية في إنتاج طاقة الرياح البحرية، متجاوزة 100 مليار كيلوواط ساعي سنوياً، فيما بلغت قدرتها المركبة 49.84 مليون كيلوواط، ما يمثل أكثر من نصف الإجمالي العالمي.
ونقلت وكالة شينخوا اليوم الجمعة عن المسؤول في الهيئة الوطنية للطاقة ليانغ تشانغ شين قوله: إن صناعة الرياح البحرية تسهم في دعم نمو قطاعات صناعية مرتبطة بها، مثل الصلب والآلات والهندسة البحرية وبناء السفن، مشيراً إلى أن المقاطعات الساحلية أنشأت نحو 20 تجمعاً صناعياً متخصصاً، تبلغ قيمة إنتاجها الإجمالية نحو تريليون يوان (148.87 مليار دولار).
وأظهرت بيانات صناعية صدرت خلال مؤتمر العمل المشترك لسلسلة صناعة طاقة الرياح البحرية لعام 2026، أن الصين أضافت 2.27 مليون كيلوواط إلى قدرتها المركبة من طاقة الرياح البحرية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، فيما تستحوذ على 64 بالمئة من الطاقة الإنتاجية العالمية لشفرات توربينات الرياح، و80 بالمئة من علب التروس، و73 بالمئة من المولدات.
وتشير البيانات إلى أن موارد الرياح البحرية القابلة للتطوير تقنياً في المياه الصينية تبلغ نحو 2.78 مليار كيلوواط، منها أكثر من 1.2 مليار كيلوواط في المناطق البحرية البعيدة والعميقة.
وتُستمد طاقة الرياح البحرية من الرياح فوق البحر، حيث تدفع الرياح شفرات التوربين فتدير المولد وتحوّل الطاقة الحركية إلى كهرباء تنتقل عبر كابلات بحرية إلى الشاطئ، ثم إلى الشبكة الكهربائية لتوزيعها على المنازل والصناعات والشركات.
وكانت الصين أعلنت في كانون الثاني الماضي نجاح أول اختبار طيران لنظام الرياح الجوية الضخم S2000 في مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد، في خطوة تمثل تقدماً نحو تطبيق تكنولوجيا الرياح عالية الارتفاع على المستوى الهندسي بعد مرحلة التجارب.