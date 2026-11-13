وزارة الدفاع الصينية: التواصل وإدارة الخلافات يعززان استقرار العلاقات مع واشنطن

بكين-سانا
أكدت وزارة الدفاع الصينية استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات، مشيرة إلى أهمية تعزيز التواصل الاستراتيجي وإدارة الخلافات بما يسهم في بناء علاقات عسكرية مستقرة ومستدامة بين البلدين.
ونقلت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، عن المتحدث باسم الوزارة تشن شي قوله اليوم الجمعة: إن الجيشين الصيني والأمريكي عقدا اجتماعهما الرابع لفريق العمل المعني بالتواصل والوقاية من الأزمات في واشنطن يومي الثاني والثالث من تشرين الثاني الجاري، وتبادلا خلاله وجهات النظر بشأن تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين، وتعزيز التواصل وتجنب سوء الفهم وسوء التقدير.
وأعرب تشن عن أمل بلاده في أن يعمل الجانب الأمريكي معها على تنفيذ التفاهمات المشتركة، وتعزيز الحوار وإدارة الخلافات بشكل سليم، بما يسهم في إقامة علاقة بناءة ومستقرة استراتيجياً بين البلدين.
وأكد أن بناء علاقات عسكرية مستقرة وصحية ومستدامة بين الصين والولايات المتحدة يصب في مصلحة الجانبين، ويلبي تطلعات المجتمع الدولي.
وكان الجيشان الصيني والأمريكي اتفقا في السادس والعشرين من أيلول الماضي، على توقيع مذكرة تفاهم في أقرب وقت ممكن لتعزيز التواصل والوقاية من الأزمات، وذلك في إطار التفاهمات التي توصل إليها الجانبان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة.