وزارة الدفاع الصينية: التواصل وإدارة الخلافات يعززان استقرار العلاقات مع واشنطن

بكين-سانا‏

أكدت وزارة الدفاع الصينية استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على ‏مختلف المستويات، مشيرة إلى أهمية تعزيز التواصل الاستراتيجي وإدارة الخلافات بما ‏يسهم في بناء علاقات عسكرية مستقرة ومستدامة بين البلدين.‏

ونقلت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، عن المتحدث باسم الوزارة تشن شي قوله ‏اليوم الجمعة: إن الجيشين الصيني والأمريكي عقدا اجتماعهما الرابع لفريق العمل ‏المعني بالتواصل والوقاية من الأزمات في واشنطن يومي الثاني والثالث من تشرين ‏الثاني الجاري، وتبادلا خلاله وجهات النظر بشأن تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها ‏رئيسا البلدين، وتعزيز التواصل وتجنب سوء الفهم وسوء التقدير.‏

وأعرب تشن عن أمل بلاده في أن يعمل الجانب الأمريكي معها على تنفيذ التفاهمات ‏المشتركة، وتعزيز الحوار وإدارة الخلافات بشكل سليم، بما يسهم في إقامة علاقة بناءة ‏ومستقرة استراتيجياً بين البلدين.‏

وأكد أن بناء علاقات عسكرية مستقرة وصحية ومستدامة بين الصين والولايات المتحدة ‏يصب في مصلحة الجانبين، ويلبي تطلعات المجتمع الدولي.‏

وكان الجيشان الصيني والأمريكي اتفقا في السادس والعشرين من أيلول الماضي، على ‏توقيع مذكرة تفاهم في أقرب وقت ممكن لتعزيز التواصل والوقاية من الأزمات، وذلك ‏في إطار التفاهمات التي توصل إليها الجانبان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين ‏بينغ إلى الولايات المتحدة.‏