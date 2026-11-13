زيلينسكي: سنجري أكبر عملية تبادل أسرى مع روسيا

كييف – موسكو-سانا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ستجري مع روسيا أكبر عملية تبادل أسرى منذ اندلاع الحرب في شباط 2022.
وأوضح زيلينسكي عبر حسابه الرسمي على تلغرام، أن اللقاء الذي جمعه في إيرلندا أمس الخميس مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أسفر عن مسارات رئيسية، أولها تحقيق تقدم على الصعيد الإنساني يتمثل في الإفراج عن أسرى.
وأضاف أن المسار الثاني يتعلق بتعزيز مشاركة الممثلين الأوروبيين في الجهود الدبلوماسية، بما يضمن وجودهم على طاولة المفاوضات على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى، مشيراً إلى الاستعداد لعقد اجتماعات متعددة الأطراف خلال المرحلة المقبلة.
تصعيد ميداني
نقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إنها استهدفت بالمسيّرات سفينة شحن جافة كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، في البحر الأسود جنوب غربي مدينة أوديسا.
وفي مدينة فولغوغراد جنوب روسيا أعلن أندريه بوشاروف حاكم المدينة مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين جراء هجوم أوكراني بمسيّرة على منطقة صناعية بالمدينة.
من جهة أخرى أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية تعرض فرق الإنقاذ لهجومين روسيين في بلدة كوميشوفاحا بمقاطعة زابوريجيا، خلال اليوم الثامن من عمليات البحث عن ضحايا الهجوم الروسي على البلدة والذي خلّف 55 قتيلاً على الأقل.
يشار إلى أن مفاوضات روسية أوكرانية، بوساطة أمريكية انعقدت في أبوظبي الثلاثاء الماضي، في أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ شباط الماضي، وسط مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب، وخلافات مستمرة بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية والترتيبات المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب.