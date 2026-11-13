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زيلينسكي: سنجري أكبر عملية تبادل أسرى مع روسيا

thumbs b c 8e0b575c4be13cd6379205e7ec08dd84 زيلينسكي: سنجري أكبر عملية تبادل أسرى مع روسيا
فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني-وكالة الأناضول

كييف – موسكو-سانا ‏

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ستجري مع روسيا أكبر عملية ‏تبادل أسرى منذ اندلاع الحرب في شباط 2022.‏

وأوضح زيلينسكي عبر حسابه الرسمي على تلغرام، أن اللقاء الذي جمعه في إيرلندا ‏أمس الخميس ‏مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ‏ويتكوف وجاريد كوشنر، أسفر عن ‏مسارات رئيسية، أولها تحقيق تقدم على الصعيد الإنساني يتمثل في الإفراج عن ‏أسرى.‏

وأضاف أن المسار الثاني يتعلق بتعزيز مشاركة الممثلين الأوروبيين في الجهود ‏الدبلوماسية، بما يضمن وجودهم على طاولة المفاوضات على قدم المساواة مع ‏الأطراف الأخرى، مشيراً إلى الاستعداد لعقد اجتماعات متعددة الأطراف خلال المرحلة ‏المقبلة.‏

تصعيد ميداني ‏

نقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إنها استهدفت بالمسيّرات سفينة ‏شحن جافة كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، في البحر الأسود ‏جنوب غربي مدينة أوديسا.‏

وفي مدينة ⁠فولغوغراد جنوب روسيا أعلن أندريه بوشاروف حاكم المدينة مقتل أربعة ‏أشخاص وإصابة اثنين جراء هجوم ⁠أوكراني بمسيّرة على ⁠منطقة صناعية ⁠بالمدينة.‏

من جهة أخرى أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية تعرض فرق الإنقاذ لهجومين ‏روسيين في بلدة كوميشوفاحا بمقاطعة زابوريجيا، خلال اليوم الثامن من عمليات ‏البحث عن ضحايا الهجوم الروسي على البلدة والذي خلّف 55 قتيلاً على الأقل.‏

‏ يشار إلى أن مفاوضات روسية أوكرانية، بوساطة أمريكية انعقدت في أبوظبي ‏الثلاثاء الماضي، في أول لقاء مباشر بين وفدي ‏البلدين منذ شباط الماضي، وسط ‏مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب، وخلافات مستمرة بشأن ‌‏الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية والترتيبات المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب.‏

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