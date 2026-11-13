مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة

القدس المحتلة-سانا
قُتل فلسطيني، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على فلسطيني في حي التفاح شرقي غزة ما أدى إلى مقتله.
كما واصلت قوات الاحتلال القصف المدفعي لمناطق متفرقة من القطاع، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها في عرض بحر خان يونس جنوبه.
وقُتل فلسطيني وأصيب اثنان أمس الخميس، برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي خان يونس، وذلك بعد ساعات من مقتل ستة فلسطينيين وإصابة العشرات، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس.