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مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة

121126 Deir el Balah AI 03 1920.00 01 13 15.Still001.jpg c1526d4f e511 459b b337 1d4682e58edb مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة
مراسم تشييع قتيل فلسطيني في قطاع غزة -وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل فلسطيني، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة ‏غزة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على ‏فلسطيني في حي التفاح شرقي غزة ما أدى إلى مقتله.‏

كما واصلت قوات الاحتلال القصف المدفعي لمناطق متفرقة من القطاع، فيما أطلقت ‏زوارق الاحتلال الحربية قذائفها في عرض بحر خان يونس جنوبه.‏

وقُتل فلسطيني وأصيب اثنان أمس الخميس، برصاص قوات الاحتلال في منطقة ‏مواصي خان يونس،‏ وذلك بعد ساعات من مقتل ستة فلسطينيين وإصابة العشرات، ‏جراء قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس.‏

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