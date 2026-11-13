مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل فلسطيني، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة ‏غزة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على ‏فلسطيني في حي التفاح شرقي غزة ما أدى إلى مقتله.‏

كما واصلت قوات الاحتلال القصف المدفعي لمناطق متفرقة من القطاع، فيما أطلقت ‏زوارق الاحتلال الحربية قذائفها في عرض بحر خان يونس جنوبه.‏

وقُتل فلسطيني وأصيب اثنان أمس الخميس، برصاص قوات الاحتلال في منطقة ‏مواصي خان يونس،‏ وذلك بعد ساعات من مقتل ستة فلسطينيين وإصابة العشرات، ‏جراء قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس.‏