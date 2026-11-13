 فان هولن يتحدى شومر على زعامة الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن-سانا ‏

أعلن السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولن عزمه الترشح لمنصب زعيم ‏الأغلبية في مجلس الشيوخ، متحدياً تشاك شومر، الذي يقود الديمقراطيين في المجلس ‏منذ عام 2017.‏

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن فان هولن قوله: إن الناخبين طالبوا في الانتخابات ‏بـ”تغيير الوضع الراهن الذي لا يخدم الطبقة العاملة”، مضيفاً: “الكرة الآن في ملعبنا ‏لنقتنص الفرصة ونقوم بما علينا فعله لنحظى بقيادة جديدة، ولهذا السبب أترشح ‏لمنصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ”.‏

في المقابل، أصدر شومر بياناً أوضح فيه أنه يمتلك الأصوات الكافية للاستمرار في ‏منصب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.‏

ومن المقرر إجراء الانتخابات، التي ستتم عبر اقتراع سري في أوائل شهر كانون الأول ‏المقبل.‏

وكان الحزب الديمقراطي فاز بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد ‏النصفي الأمريكية التي أُجريت في الثالث من تشرين الثاني الجاري.‏

إلى ذلك أعلن السيناتور المنتخب عبد الرحمن السيد من ميتشيغان والسيناتور بيرني ‏ساندرز من فيرمونت، أنهما سيدعمان فان هولن.‏

ويُعرف عن فان هولن سعيه لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية –الإيرانية ودفعه نحو ‏تحقيق أجندة اقتصادية قوية تعزز الطبقة العاملة في الولايات المتحدة، إضافة إلى ‏انتقاداته اللاذعة للحكومة الإسرائيلية وعنف المستوطنين.‏