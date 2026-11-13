 فان هولن يتحدى شومر على زعامة الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن-سانا
أعلن السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولن عزمه الترشح لمنصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، متحدياً تشاك شومر، الذي يقود الديمقراطيين في المجلس منذ عام 2017.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن فان هولن قوله: إن الناخبين طالبوا في الانتخابات بـ”تغيير الوضع الراهن الذي لا يخدم الطبقة العاملة”، مضيفاً: “الكرة الآن في ملعبنا لنقتنص الفرصة ونقوم بما علينا فعله لنحظى بقيادة جديدة، ولهذا السبب أترشح لمنصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ”.
في المقابل، أصدر شومر بياناً أوضح فيه أنه يمتلك الأصوات الكافية للاستمرار في منصب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
ومن المقرر إجراء الانتخابات، التي ستتم عبر اقتراع سري في أوائل شهر كانون الأول المقبل.
وكان الحزب الديمقراطي فاز بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي أُجريت في الثالث من تشرين الثاني الجاري.
إلى ذلك أعلن السيناتور المنتخب عبد الرحمن السيد من ميتشيغان والسيناتور بيرني ساندرز من فيرمونت، أنهما سيدعمان فان هولن.
ويُعرف عن فان هولن سعيه لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية –الإيرانية ودفعه نحو تحقيق أجندة اقتصادية قوية تعزز الطبقة العاملة في الولايات المتحدة، إضافة إلى انتقاداته اللاذعة للحكومة الإسرائيلية وعنف المستوطنين.