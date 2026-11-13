اليمن يرحب بإدانة مجلس الأمن تصعيد ميليشيا الحوثي ‏

عدن-سانا
رحبت الحكومة اليمنية باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بتمديد الجزاءات المتعلقة باليمن المفروضة بموجب القرار رقم 2140 لعام 2014، ويدين بشدة التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي والهجمات البحرية وعبر الحدود التي تشنها ضد المملكة العربية السعودية، وتهديداتها لسفن النقل التجاري، ويطالب بوقفها.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي قوله، خلال جلسة مجلس الأمن الليلة الماضية: إن القرار يأتي في ظل تصعيد خطير واعتداءات تشنها ميليشيا الحوثي وتستهدف المدنيين والبنية التحتية في اليمن والسعودية، إلى جانب تهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة والسفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وأعرب السعدي عن أسف الحكومة لعدم توافق المجلس على تصنيف الميليشيا جماعة إرهابية، مؤكداً أن ذلك لا ينتقص من خطورة انتهاكاتها، ولا يعفي مرتكبيها وداعميها من المساءلة.
وأوضح أن تضمين القرار أحكاماً إضافية تهدف إلى تعزيز التنفيذ الفعال لحظر الأسلحة المحدد الأهداف، المفروض بموجب القرار رقم 2216 لعام 2015، يمثل خطوة إيجابية نحو منع استمرار تدفق الأسلحة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية التي تمكّن ميليشيا الحوثي من مواصلة تصعيدها العسكري وتقويض جهود السلام.
ورحب السعدي بتوسيع نطاق ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، ورفع عدد أعضائه إلى ستة، وإضافة خبراء متخصصين لاستعراض قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها.
وأشار إلى أن اليمن يثمن تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون العملي مع الحكومة، بما في ذلك تبادل المعلومات والمساعدة التقنية وبناء القدرات، ودعم جهود خفر السواحل اليمني، ومضاعفة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية.
وجدد السعدي دعوة اليمن إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين، بما فيها الحصار المفروض على مدينة تعز وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مشيداً بتأكيد مجلس الأمن التزامه بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمه التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية ورعاية أممية.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض بموجب قراره رقم 2140 الصادر في شباط 2014، عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وفي نيسان 2015، وسع المجلس العقوبات بموجب القرار رقم 2216، لتشمل حظر توريد الأسلحة إلى أفراد وكيانات محددة، بينهم قيادات في ميليشيا الحوثي، فيما واصل تمديد العقوبات المالية وحظر السفر بصورة دورية.
واعتمد المجلس بالإجماع أمس الخميس، القرار رقم 2837 القاضي بتمديد نظام الجزاءات المتعلقة باليمن حتى 14 تشرين الثاني 2027، وولاية فريق الخبراء المعني بها حتى 15 كانون الأول من العام نفسه.