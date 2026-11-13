اليمن يرحب بإدانة مجلس الأمن تصعيد ميليشيا الحوثي ‏

عدن-سانا‏

رحبت الحكومة اليمنية باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بتمديد الجزاءات ‏المتعلقة باليمن المفروضة بموجب القرار رقم 2140 لعام 2014، ويدين بشدة ‏التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي والهجمات البحرية وعبر الحدود التي تشنها ضد ‏المملكة العربية السعودية، وتهديداتها لسفن النقل التجاري، ويطالب بوقفها.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي ‏قوله، خلال جلسة مجلس الأمن الليلة الماضية: إن القرار يأتي في ظل تصعيد خطير ‏واعتداءات تشنها ميليشيا الحوثي وتستهدف المدنيين والبنية التحتية في اليمن ‏والسعودية، إلى جانب تهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة والسفن في البحر الأحمر ‏ومضيق باب المندب وخليج عدن.‏

وأعرب السعدي عن أسف الحكومة لعدم توافق المجلس على تصنيف الميليشيا جماعة ‏إرهابية، مؤكداً أن ذلك لا ينتقص من خطورة انتهاكاتها، ولا يعفي مرتكبيها وداعميها ‏من المساءلة.‏

وأوضح أن تضمين القرار أحكاماً إضافية تهدف إلى تعزيز التنفيذ الفعال لحظر ‏الأسلحة المحدد الأهداف، المفروض بموجب القرار رقم 2216 لعام 2015، يمثل ‏خطوة إيجابية نحو منع استمرار تدفق الأسلحة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية التي ‏تمكّن ميليشيا الحوثي من مواصلة تصعيدها العسكري وتقويض جهود السلام.‏

ورحب السعدي بتوسيع نطاق ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، ورفع عدد أعضائه ‏إلى ستة، وإضافة خبراء متخصصين لاستعراض قضايا الأمن البحري ورصدها ‏والإبلاغ عنها.‏

وأشار إلى أن اليمن يثمن تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون العملي مع ‏الحكومة، بما في ذلك تبادل المعلومات والمساعدة التقنية وبناء القدرات، ودعم جهود ‏خفر السواحل اليمني، ومضاعفة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر ‏الطرق البرية والبحرية.‏

وجدد السعدي دعوة اليمن إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين، بما ‏فيها الحصار المفروض على مدينة تعز وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مشيداً ‏بتأكيد مجلس الأمن التزامه بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمه التوصل إلى ‏تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية ورعاية أممية.‏

وكان مجلس الأمن الدولي فرض بموجب قراره رقم 2140 الصادر في شباط 2014، ‏عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات يهددون السلام والأمن ‏والاستقرار في اليمن.‏

وفي نيسان 2015، وسع المجلس العقوبات بموجب القرار رقم 2216، لتشمل حظر ‏توريد الأسلحة إلى أفراد وكيانات محددة، بينهم قيادات في ميليشيا الحوثي، فيما واصل ‏تمديد العقوبات المالية وحظر السفر بصورة دورية.‏

واعتمد المجلس بالإجماع أمس الخميس، القرار رقم 2837 ‏ القاضي بتمديد نظام ‏الجزاءات المتعلقة باليمن حتى 14 تشرين الثاني 2027، وولاية فريق الخبراء المعني ‏بها حتى 15 كانون الأول من العام نفسه.‏