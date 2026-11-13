التعاون الخليجي يرحب بإدانة مجلس الأمن اعتداءات ميليشيا الحوثي

الرياض-سانا
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الجمعة بإدانة مجلس الأمن الدولي اعتداءات ميليشيا الحوثي المتكررة على السفن التجارية والمملكة العربية السعودية، ومطالبته بوقف التصعيد العسكري والهجمات فوراً ودون شروط.
وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إن البديوي أعرب عن ترحيبه بالإجماع الدولي على قرار مجلس الأمن رقم 2837، الذي يطالب ميليشيا الحوثي بوقف تصعيدها العسكري واعتداءاتها، بما فيها الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، ولا سيما المطارات التجارية وقطاع النقل البحري الدولي”.
وأشاد البديوي بجهود المملكة المتحدة في تقديم مشروع القرار، معتبراً أن اعتماده بالإجماع يمثل خطوة مهمة في تعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات ميليشيا الحوثي، ويعكس توافقاً دولياً على ضرورة وقف هذه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية ترجمة القرار إلى التزام فعلي يضع حداً للهجمات ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويصون أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، مجدداً دعم مجلس التعاون لجميع الجهود الرامية إلى مساندة الحكومة اليمنية الشرعية وتمكينها من الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، بما يلبي تطلعات شعبه إلى السلام والتنمية.
وكان مجلس الأمن الدولي أدان، أمس الخميس، بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي المتكررة على السفن التجارية والسعودية، واعتمد بالإجماع القرار رقم 2837، المقدم من المملكة المتحدة، مطالباً بوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات التجارية والملاحة البحرية الدولية.