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التعاون الخليجي يرحب بإدانة مجلس الأمن اعتداءات ميليشيا الحوثي

sMtesLMy FfIK9CYB 700 التعاون الخليجي يرحب بإدانة مجلس الأمن اعتداءات ميليشيا الحوثي
جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي-gcc-sg.org

الرياض-سانا‏

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الجمعة بإدانة مجلس الأمن الدولي ‏اعتداءات ميليشيا الحوثي المتكررة على السفن التجارية والمملكة العربية السعودية، ومطالبته بوقف التصعيد العسكري ‏والهجمات فوراً ودون شروط.‏

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إن البديوي أعرب عن ترحيبه بالإجماع ‏الدولي على قرار مجلس الأمن رقم 2837، الذي يطالب ميليشيا الحوثي بوقف تصعيدها العسكري واعتداءاتها، بما فيها ‏الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، ولا سيما المطارات التجارية وقطاع النقل البحري ‏الدولي”.‏

وأشاد البديوي بجهود المملكة المتحدة في تقديم مشروع القرار، معتبراً أن اعتماده بالإجماع يمثل خطوة مهمة في تعزيز ‏الموقف الدولي الرافض لاعتداءات ميليشيا الحوثي، ويعكس توافقاً دولياً على ضرورة وقف هذه الممارسات التي تهدد ‏أمن المنطقة واستقرارها.‏

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية ترجمة القرار إلى التزام فعلي يضع حداً للهجمات ويحمي الأرواح ‏والمنشآت المدنية، ويصون أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، مجدداً دعم مجلس التعاون لجميع الجهود الرامية إلى ‏مساندة الحكومة اليمنية الشرعية وتمكينها من الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، بما يلبي تطلعات ‏شعبه إلى السلام والتنمية.‏

وكان مجلس الأمن الدولي أدان، أمس الخميس، بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي المتكررة على السفن التجارية ‏والسعودية، واعتمد بالإجماع القرار رقم 2837، المقدم من المملكة المتحدة، مطالباً بوقف التصعيد العسكري والهجمات ‏التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات التجارية والملاحة البحرية الدولية.‏

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