القمة الأوروبية في دبلن تؤكد أن تعزيز الأمن والدفاع عن المصالح الأمنية هدف مشترك

دبلن-سانا
أكدت القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية أن تعزيز الأمن الأوروبي وحماية المصالح الأمنية للدول المشاركة يمثلان هدفاً مشتركاً، مشددة على ضرورة توفير ضمانات أمنية قوية وموثوقة لأوكرانيا، بما يحول دون تكرار أي عدوان في أوروبا مستقبلاً.
وقالت الدول المشاركة في القمة، في البيان الختامي الصادر عقب اجتماعها في العاصمة الأيرلندية دبلن أمس الخميس: ”إن تعزيز الأمن الأوروبي يستند إلى الالتزام بالسلام واحترام القانون الدولي، في مواجهة ما وصفته بالعدوان الروسي الشامل وغير المبرر على أوكرانيا، وتصاعد التهديدات التي تواجه استقرار القارة الأوروبية”.
ضمانات أمنية لأوكرانيا
وجددت الدول الموقعة على إعلان المبادئ دعمها لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دولياً، مؤكدة ضرورة توفير ضمانات أمنية قوية وموثوقة لها، ومعلنة عزمها، كل وفق مسؤولياته، العمل على تحقيق ذلك بما يمنع تكرار أي عدوان في أوروبا مستقبلاً.
واعتبر البيان أن الحملات الهجينة التي تتهم روسيا بشنها، ومحاولاتها تقويض الدعم المقدم لأوكرانيا، لن تؤدي إلا إلى تعزيز التزام الدول المشاركة بمواصلة دعم كييف وترسيخ عزمها على هذا المسار.
مستقبل الأمن الأوروبي بمشاركة أوكرانيا
وشدد البيان على أن تحديد مسار السلام في أوكرانيا يجب أن يتم بالتشاور معها، وأن أي قضية تؤثر على الأمن الأوروبي ينبغي أن تُتخذ بشأنها القرارات بمشاركة الأوروبيين أنفسهم، مشيراً إلى أن المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي تشكل أساساً يمكن الاستناد إليه للتوصل إلى سلام عادل ومستدام في أوكرانيا، بما يعزز استقرار القارة.
وأكدت الدول المشاركة أن أمن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الأمن الأوروبي الأطلسي، وأن إنهاء الحرب فيها سيكون عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا.
فرنسا: خطوة تاريخية نحو بناء قارة قوية ومستقلة
وفي تعليق على البيان، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ما تم التوصل إليه في دبلن بأنه “خطوة تاريخية في بناء قارة قوية ومستقلة”، مؤكداً أن أوروبا باتت تتحمل المسؤولية الرئيسة عن أمنها.
وقال بارو، في منشور عبر منصة “إكس”: “إن 40 دولة أوروبية تمثل نحو 600 مليون نسمة حددت في البيان مبادئ وأهدافاً مشتركة لمواجهة مختلف التهديدات العسكرية وغير العسكرية”، مضيفاً أن ذلك يضع الأسس لبناء الهيكل الأمني الأوروبي.
وتأتي مخرجات القمة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على منظومة الأمن الأوروبي، وتصاعد الدعوات الأوروبية إلى تعزيز القدرات الدفاعية وتطوير ترتيبات أمنية تضمن حماية المصالح الأوروبية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن مساء أمس أن الدول الأوروبية ستشارك في جولة المفاوضات المقبلة الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، مؤكداً ضرورة اختيار ممثل أو مجموعة ممثلين عنها لضمان حضورها في مسار المفاوضات، وذلك عقب مباحثات أجراها مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في العاصمة الإيرلندية دبلن.