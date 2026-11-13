القمة الأوروبية في دبلن تؤكد أن تعزيز الأمن والدفاع عن المصالح الأمنية هدف مشترك

دبلن-سانا‏

أكدت القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية أن تعزيز الأمن الأوروبي وحماية المصالح الأمنية للدول المشاركة ‏يمثلان هدفاً مشتركاً، مشددة على ضرورة توفير ضمانات أمنية قوية وموثوقة لأوكرانيا، بما يحول دون تكرار أي ‏عدوان في أوروبا مستقبلاً.‏

وقالت الدول المشاركة في القمة، في البيان الختامي الصادر عقب اجتماعها في العاصمة الأيرلندية دبلن أمس الخميس: ‌‏”إن تعزيز الأمن الأوروبي يستند إلى الالتزام بالسلام واحترام القانون الدولي، في مواجهة ما وصفته بالعدوان الروسي ‏الشامل وغير المبرر على أوكرانيا، وتصاعد التهديدات التي تواجه استقرار القارة الأوروبية”.‏

ضمانات أمنية لأوكرانيا

وجددت الدول الموقعة على إعلان المبادئ دعمها لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف ‏بها دولياً، مؤكدة ضرورة توفير ضمانات أمنية قوية وموثوقة لها، ومعلنة عزمها، كل وفق مسؤولياته، العمل على ‏تحقيق ذلك بما يمنع تكرار أي عدوان في أوروبا مستقبلاً.‏

واعتبر البيان أن الحملات الهجينة التي تتهم روسيا بشنها، ومحاولاتها تقويض الدعم المقدم لأوكرانيا، لن تؤدي إلا إلى ‏تعزيز التزام الدول المشاركة بمواصلة دعم كييف وترسيخ عزمها على هذا المسار.‏

مستقبل الأمن الأوروبي بمشاركة أوكرانيا

وشدد البيان على أن تحديد مسار السلام في أوكرانيا يجب أن يتم بالتشاور معها، وأن أي قضية تؤثر على الأمن ‏الأوروبي ينبغي أن تُتخذ بشأنها القرارات بمشاركة الأوروبيين أنفسهم، مشيراً إلى أن المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي ‏تشكل أساساً يمكن الاستناد إليه للتوصل إلى سلام عادل ومستدام في أوكرانيا، بما يعزز استقرار القارة.‏

وأكدت الدول المشاركة أن أمن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الأمن الأوروبي الأطلسي، وأن إنهاء الحرب فيها سيكون ‏عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا.‏

فرنسا: خطوة تاريخية نحو بناء قارة قوية ومستقلة

وفي تعليق على البيان، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ما تم التوصل إليه في دبلن بأنه “خطوة ‏تاريخية في بناء قارة قوية ومستقلة”، مؤكداً أن أوروبا باتت تتحمل المسؤولية الرئيسة عن أمنها.‏

وقال بارو، في منشور عبر منصة “إكس”: “إن 40 دولة أوروبية تمثل نحو 600 مليون نسمة حددت في البيان مبادئ ‏وأهدافاً مشتركة لمواجهة مختلف التهديدات العسكرية وغير العسكرية”، مضيفاً أن ذلك يضع الأسس لبناء الهيكل ‏الأمني الأوروبي.‏

وتأتي مخرجات القمة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على منظومة الأمن الأوروبي، وتصاعد ‏الدعوات الأوروبية إلى تعزيز القدرات الدفاعية وتطوير ترتيبات أمنية تضمن حماية المصالح الأوروبية.‏

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن مساء أمس أن الدول الأوروبية ستشارك في جولة المفاوضات المقبلة ‏الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، مؤكداً ضرورة اختيار ممثل أو مجموعة ممثلين عنها لضمان حضورها في مسار ‏المفاوضات، وذلك عقب مباحثات أجراها مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في العاصمة ‏الإيرلندية دبلن.