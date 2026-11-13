زيلينسكي يؤكد مشاركة أوروبا في جولة المفاوضات المقبلة لإنهاء الحرب مع روسيا ‏

دبلن-سانا‏

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الخميس، أن الدول الأوروبية ستشارك في جولة المفاوضات ‏المقبلة الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، مؤكداً ضرورة اختيار ممثل أو مجموعة ممثلين عنها لضمان حضورها في ‏مسار المفاوضات، وذلك عقب مباحثات أجراها مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في العاصمة ‏الإيرلندية دبلن.‏

ونقلت وسائل إعلام عن زيلينسكي قوله، في تصريحات صحفية: “إن استئناف عملية السلام بعد المحادثات الروسية ‏الأوكرانية التي استضافتها أبوظبي هذا الأسبوع يمثل خطوة مهمة”، مشدداً على ضرورة إزالة العقبات أمام التوصل ‏إلى تفاهمات بشأن خفض التصعيد وإقرار وقف لإطلاق النار.‏

وأوضح زيلينسكي أن على الدول الأوروبية الاتفاق على ممثل لها أو مجموعة ممثلين للمشاركة في مفاوضات السلام، ‏معرباً عن ارتياحه لمشاركتها في الاتصالات الجارية، وإن لم تكن حتى الآن حاضرة بصورة مباشرة على طاولة واحدة ‏مع الجانب الروسي، ومؤكداً ضرورة أن تصبح أوروبا طرفاً دائماً في العملية التفاوضية.‏

مشاركة أوروبية في مسار المفاوضات

من جانبه، شدد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على أن التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف لا يمكن أن يتم من ‏دون مشاركة الأوروبيين في المفاوضات، معرباً عن اعتقاده بإمكانية إحراز تقدم في هذا المسار خلال المرحلة المقبلة.‏

وتأتي هذه التصريحات في ظل مطالبات أوروبية متكررة بالمشاركة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، باعتبار ‏أن تداعياتها ترتبط بصورة مباشرة بأمن القارة واستقرارها، في وقت لم تتوصل فيه الدول الأوروبية حتى الآن إلى ‏اتفاق بشأن اختيار ممثل موحد لها في هذه المحادثات.‏

وكان المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر أجريا محادثات في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب ‏مشاركتهما في اجتماعات روسية أوكرانية استضافتها أبوظبي على مدى يومين، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية ‏إلى التوصل إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط عام 2022.‏

وأكد بوتين خلال مباحثاته مع المبعوثين أن موسكو لم تقطع الحوار مع الدول الأوروبية، معرباً عن رغبته في أن تعمل ‏الولايات المتحدة مع الأوروبيين لتحديد موقفهم من مسار الحرب، وما إذا كانوا يريدون استمرارها أو التوجه نحو تحقيق ‏السلام.‏

وشدد بوتين على رفض موسكو نشر قوات أجنبية في الأراضي الأوكرانية بعد انتهاء الحرب، محذراً من أن وجودها ‏سيُعد تهديداً للأمن الروسي، ومؤكداً أن بلاده تسعى إلى تحقيق سلام دائم ومستقر.‏

خلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية

في المقابل، ترفض كييف الانسحاب من المناطق التي تطالب موسكو بالسيطرة عليها، وتؤكد ضرورة الحصول على ‏ضمانات أمنية دولية تحول دون تجدد العمليات العسكرية، فيما يشدد القادة الأوروبيون على ضرورة مشاركتهم في أي ‏تفاهمات تتعلق بمستقبل الأمن الأوروبي.‏

وتسعى موسكو إلى توسيع نطاق المفاوضات لتشمل الترتيبات الأمنية في أوروبا عموماً، بينما تؤكد كييف والدول ‏الأوروبية ضرورة أن تتركز المحادثات على إنهاء الحرب، محذرة من التوصل إلى تفاهمات بشأن مناطق النفوذ في ‏القارة، دون مشاركة الدول المعنية.‏

وتتمسك روسيا بمطالبها المتعلقة بالمناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت ضمها، وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون ‏وزابوريجيا، رغم عدم سيطرتها الكاملة عليها، فيما ترفض أوكرانيا والدول الغربية عمليات الضم ولا تعترف ‏بشرعيتها.‏

وكانت مفاوضات روسية أوكرانية، بوساطة أمريكية انطلقت في أبوظبي الثلاثاء الماضي، في أول لقاء مباشر بين وفدي ‏البلدين منذ شباط الماضي، وسط مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب، وخلافات مستمرة بشأن ‏الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية والترتيبات المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب.‏