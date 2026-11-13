زيلينسكي يؤكد مشاركة أوروبا في جولة المفاوضات المقبلة لإنهاء الحرب مع روسيا ‏

دبلن-سانا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الخميس، أن الدول الأوروبية ستشارك في جولة المفاوضات المقبلة الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، مؤكداً ضرورة اختيار ممثل أو مجموعة ممثلين عنها لضمان حضورها في مسار المفاوضات، وذلك عقب مباحثات أجراها مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في العاصمة الإيرلندية دبلن.
ونقلت وسائل إعلام عن زيلينسكي قوله، في تصريحات صحفية: “إن استئناف عملية السلام بعد المحادثات الروسية الأوكرانية التي استضافتها أبوظبي هذا الأسبوع يمثل خطوة مهمة”، مشدداً على ضرورة إزالة العقبات أمام التوصل إلى تفاهمات بشأن خفض التصعيد وإقرار وقف لإطلاق النار.
وأوضح زيلينسكي أن على الدول الأوروبية الاتفاق على ممثل لها أو مجموعة ممثلين للمشاركة في مفاوضات السلام، معرباً عن ارتياحه لمشاركتها في الاتصالات الجارية، وإن لم تكن حتى الآن حاضرة بصورة مباشرة على طاولة واحدة مع الجانب الروسي، ومؤكداً ضرورة أن تصبح أوروبا طرفاً دائماً في العملية التفاوضية.
مشاركة أوروبية في مسار المفاوضات
من جانبه، شدد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على أن التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف لا يمكن أن يتم من دون مشاركة الأوروبيين في المفاوضات، معرباً عن اعتقاده بإمكانية إحراز تقدم في هذا المسار خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مطالبات أوروبية متكررة بالمشاركة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، باعتبار أن تداعياتها ترتبط بصورة مباشرة بأمن القارة واستقرارها، في وقت لم تتوصل فيه الدول الأوروبية حتى الآن إلى اتفاق بشأن اختيار ممثل موحد لها في هذه المحادثات.
وكان المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر أجريا محادثات في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب مشاركتهما في اجتماعات روسية أوكرانية استضافتها أبوظبي على مدى يومين، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط عام 2022.
وأكد بوتين خلال مباحثاته مع المبعوثين أن موسكو لم تقطع الحوار مع الدول الأوروبية، معرباً عن رغبته في أن تعمل الولايات المتحدة مع الأوروبيين لتحديد موقفهم من مسار الحرب، وما إذا كانوا يريدون استمرارها أو التوجه نحو تحقيق السلام.
وشدد بوتين على رفض موسكو نشر قوات أجنبية في الأراضي الأوكرانية بعد انتهاء الحرب، محذراً من أن وجودها سيُعد تهديداً للأمن الروسي، ومؤكداً أن بلاده تسعى إلى تحقيق سلام دائم ومستقر.
خلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية
في المقابل، ترفض كييف الانسحاب من المناطق التي تطالب موسكو بالسيطرة عليها، وتؤكد ضرورة الحصول على ضمانات أمنية دولية تحول دون تجدد العمليات العسكرية، فيما يشدد القادة الأوروبيون على ضرورة مشاركتهم في أي تفاهمات تتعلق بمستقبل الأمن الأوروبي.
وتسعى موسكو إلى توسيع نطاق المفاوضات لتشمل الترتيبات الأمنية في أوروبا عموماً، بينما تؤكد كييف والدول الأوروبية ضرورة أن تتركز المحادثات على إنهاء الحرب، محذرة من التوصل إلى تفاهمات بشأن مناطق النفوذ في القارة، دون مشاركة الدول المعنية.
وتتمسك روسيا بمطالبها المتعلقة بالمناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت ضمها، وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، رغم عدم سيطرتها الكاملة عليها، فيما ترفض أوكرانيا والدول الغربية عمليات الضم ولا تعترف بشرعيتها.
وكانت مفاوضات روسية أوكرانية، بوساطة أمريكية انطلقت في أبوظبي الثلاثاء الماضي، في أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ شباط الماضي، وسط مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب، وخلافات مستمرة بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية والترتيبات المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب.