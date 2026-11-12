إدانات عربية وإسلامية لاستهداف مجمع ناصر الطبي في غزة

غزة-سانا
أدانت دول عربية وإسلامية، اليوم الخميس، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، مطالبة بوقف الاعتداءات على المدنيين والمنشآت الطبية، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني.
مصر
أدانت وزارة الخارجية المصرية القصف الإسرائيلي الذي استهدف المجمع، مؤكدة رفضها استمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة ”إكس”: إن استهداف المجمع يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان احترام الاتفاق ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يتيح استكمال تنفيذ خطة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في غزة.
قطر
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية القطرية استهداف المجمع، بأنه جريمة شنيعة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
ودعت، في بيان نشرته عبر منصة ”إكس”، إلى تحرك دولي لحماية المدنيين وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الاعتداءات من العقاب.
الأردن
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن القصف الإسرائيلي، يشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويقوض الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في القطاع.
وأشارت الوزارة إلى رفض الأردن استهداف المدنيين والمنشآت الطبية والطواقم العاملة فيها، مطالبة بوقف الانتهاكات وتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
كما دعت المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق.
منظمة التعاون الإسلامي
من جهتها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وآخرها قصف مجمع ناصر الطبي، واصفة الاعتداء بأنه جريمة حرب تستدعي التحقيق والمساءلة بموجب القانون الجنائي الدولي.
كما أدانت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وآخرها الهجوم على بلدة عطارة شمال رام الله، وإحراق مركبات وأراضٍ زراعية ومنازل وترويع السكان الفلسطينيين.
وحملت الأمانة العامة سلطات الاحتلال المسؤولية عن تداعيات هذه الاعتداءات، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في وقت سابق مبنى العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص من الطواقم الصحية والمرضى والمرافقين، وإصابة أكثر من 20 آخرين.