إدانات عربية وإسلامية لاستهداف مجمع ناصر الطبي في غزة

غزة-سانا‏

أدانت دول عربية وإسلامية، اليوم الخميس، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، ‌‌‏مطالبة بوقف الاعتداءات على المدنيين والمنشآت الطبية، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للطواقم ‌‌‏الطبية والعاملين في المجال الإنساني‎.

مصر

أدانت وزارة الخارجية المصرية القصف الإسرائيلي الذي استهدف المجمع، مؤكدة رفضها استمرار ‌‏استهداف المنشآت ‏الصحية والطواقم الطبية‎.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة ‌‌‏”‌‎إكس”‌: إن استهداف المجمع يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوض ‌‌‏الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع‎.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان احترام الاتفاق ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يتيح استكمال ‌‏تنفيذ ‏خطة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في غزة‎.

قطر

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية القطرية استهداف المجمع، بأنه ‌‌‎جريمة شنيعة بحق الشعب ‌‏الفلسطيني الشقيق ‏وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي‎.

ودعت، في بيان نشرته عبر منصة ‌‎”‎إكس‎”‎، إلى تحرك دولي لحماية المدنيين وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه ‌‌‏الاعتداءات من العقاب‎.

الأردن

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن القصف الإسرائيلي، يشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي ‌‏الإنساني، ‏ويقوض الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في القطاع‎.

وأشارت الوزارة إلى رفض الأردن استهداف المدنيين والمنشآت الطبية والطواقم العاملة فيها، مطالبة بوقف الانتهاكات ‏وتوفير ‌‏الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني‎.

كما دعت المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها وضمان إدخال المساعدات ‌‌‏الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق‎.

منظمة التعاون الإسلامي

من جهتها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وآخرها ‌‌‏قصف مجمع ناصر الطبي، واصفة الاعتداء بأنه جريمة حرب تستدعي التحقيق والمساءلة بموجب القانون الجنائي ‌‌‏الدولي‎.

كما أدانت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وآخرها الهجوم على بلدة عطارة شمال رام الله، وإحراق مركبات ‌‌‏وأراضٍ زراعية ومنازل وترويع السكان الفلسطينيين.

وحملت الأمانة العامة سلطات الاحتلال المسؤولية عن تداعيات هذه الاعتداءات، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل ‌‏لوقف ‏الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق‎.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في وقت سابق مبنى العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي، ما أسفر ‌‌‏عن مقتل ستة أشخاص من الطواقم الصحية والمرضى والمرافقين، وإصابة أكثر من ‌‎20 ‎آخرين‎.