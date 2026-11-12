الأمم المتحدة تدعو لحماية الطواقم والمنشآت الطبية في غزة

نيويورك-سانا
أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن “قلقها العميق” إزاء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، داعية إلى حماية العاملين في القطاع الصحي والمنشآت الطبية في غزة.
وأكد مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO) في بيان على منصة “إكس”، أن جميع الأطراف ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني، بحماية الطواقم والمنشآت الطبية بما في ذلك المستشفيات وعدم استهدافها، مشيراً إلى أن القصف الإسرائيلي وقع في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في غزة جراء البرد والأمطار والفيضانات.
وأضاف البيان أن “استمرار العنف وتصاعد العمليات العسكرية مؤخراً يزيدان من المعاناة الإنسانية الكبيرة في غزة، ويعرضان وقف إطلاق النار الهش بشكل متزايد للخطر”، داعياً إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل سريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك دخول مواد الإيواء الدائمة ومستلزمات الشتاء، للتخفيف من معاناة السكان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن غزة بالكامل ودون تأخير.
يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 اعتمده مجلس الأمن في 17 تشرين الثاني من العام الماضي، لدعم خطة السلام الأمريكية الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، ويتضمن تثبيت وقف إطلاق نار دائم وشامل في القطاع.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أدانت في وقت سابق اليوم استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي، الذي أسفر عن مقتل ستة من الطواقم الصحية والمرضى والمرافقين وإصابة أكثر من 20 آخرين، مطالبين المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى.