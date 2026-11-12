الأمم المتحدة تدعو لحماية الطواقم والمنشآت الطبية في غزة

نيويورك-سانا‏

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن “قلقها العميق” إزاء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في ‏قطاع غزة، داعية إلى حماية العاملين في القطاع الصحي والمنشآت الطبية في غزة.‏

وأكد مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (‏UNSCO‏) في بيان على منصة “إكس”، أن ‏جميع الأطراف ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني، بحماية الطواقم والمنشآت الطبية بما في ذلك المستشفيات وعدم ‏استهدافها، مشيراً إلى أن القصف الإسرائيلي وقع في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في غزة جراء البرد والأمطار ‏والفيضانات.‏

وأضاف البيان أن “استمرار العنف وتصاعد العمليات العسكرية مؤخراً يزيدان من المعاناة الإنسانية الكبيرة في غزة، ‏ويعرضان وقف إطلاق النار الهش بشكل متزايد للخطر”، داعياً إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع ‏بشكل سريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك دخول مواد الإيواء الدائمة ومستلزمات الشتاء، للتخفيف من معاناة السكان، ‏وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن غزة بالكامل ودون تأخير.‏

يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 اعتمده مجلس الأمن في 17 تشرين الثاني من العام الماضي، لدعم خطة ‏السلام الأمريكية الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، ويتضمن تثبيت وقف إطلاق نار دائم وشامل في القطاع.‏

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أدانت في وقت سابق اليوم استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى العمليات ‏الجراحية في مجمع ناصر الطبي، الذي أسفر عن مقتل ستة من الطواقم الصحية والمرضى والمرافقين وإصابة أكثر ‏من 20 آخرين، مطالبين المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى.‏