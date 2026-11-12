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البرلمان الألماني يمدد مشاركة الجيش بالمهمة البحرية الأوروبية في المتوسط

ZP7QHWX4JJPM3BJCAMWXMF3URI البرلمان الألماني يمدد مشاركة الجيش بالمهمة البحرية الأوروبية في المتوسط
البرلمان الألماني - برلين - رويترز

برلين-سانا

صوّت البرلمان الألماني (بوندستاغ)، اليوم الخميس، لصالح تمديد مشاركة القوات الألمانية في المهمة البحرية الأوروبية «إيريني» في البحر المتوسط، المكلفة بمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ومكافحة أنشطة التهريب والاتجار بالبشر.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن قرار التمديد حظي بأغلبية أصوات نواب الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار فريدريش ميرتس.

وبموجب التفويض الجديد يُسمح بنشر ما يصل إلى 300 جندي ألماني ضمن المهمة، مع توسيع نطاق مهامها لتشمل مراقبة ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، إلى جانب متابعة تطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ومنع صادرات النفط غير القانونية، والمساهمة في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وتندرج مهمة «إيريني» ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بليبيا، والمساهمة في الحد من الأنشطة غير القانونية في البحر المتوسط.

وأُطلقت المهمة الأوروبية في آذار 2020، خلفاً لعملية “صوفيا” وتعمل بصورة أساسية في وسط البحر المتوسط، من خلال مراقبة حركة السفن والطائرات وجمع المعلومات المتعلقة بالأنشطة غير القانونية قبالة السواحل الليبية.

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