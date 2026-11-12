أردوغان: أزمة المناخ تستدعي إجراءات حاسمة على المستوى العالمي

أنطاليا-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المستويات المقلقة التي بلغتها أزمة المناخ تستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة على نطاق عالمي، مشدداً على ضرورة تحمّل الدول المتقدمة مسؤوليات أكبر في خفض الانبعاثات وتوفير التمويل، مع حماية حق الدول النامية في التنمية.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله، خلال مشاركته اليوم الخميس في “منتدى الأعمال” المنعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في ولاية أنطاليا التركية: إن “الدول المتقدمة التي استهلكت الحصة العالمية من الكربون يتعين عليها تحمل مسؤولية أكبر في مواجهة التغير المناخي، وتقديم الدعم للمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعياته”.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا ستواصل مسيرتها نحو التنمية الخضراء، وتعمل على إعادة هيكلة قطاعاتها كافة، من الطاقة والصناعة إلى النقل والزراعة والمباني، لافتاً إلى أن التصدي لأزمة المناخ لا يمكن أن يتحقق بجهود الحكومات وحدها، بل يتطلب مشاركة عالم الأعمال وتحمله مسؤولياته.

وشدد على أن الهدف الأساسي لبلاده هو تعزيز القدرة التنافسية للصناعة بالتزامن مع مكافحة تغير المناخ، مؤكداً مواصلة تشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

وفي الشأن السياسي، قال أردوغان: “نعمل على إبقاء تركيا بمنأى عن الصراعات، ونسعى إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة”، مشيراً إلى أن بلاده رسخت مكانتها بوصفها واحة للاستقرار والأمن، وأن ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بها تتزايد باستمرار.

وأضاف الرئيس التركي: إن تركيا قادرة على تحويل أحلامها إلى أهداف، وأهدافها إلى واقع ملموس.

وانطلقت فعاليات مؤتمر (COP31) الإثنين الماضي، والذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى، وتستمر أعماله حتى الـ 20 من تشرين الثاني الجاري، ويُعدّ من أبرز ‏المحافل الدولية المعنية بمناقشة السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 دولة.