قطر والفلبين تعززان حقوق النقل الجوي وتزيدان الرحلات بينهما

الدوحة-سانا
وقعت قطر والفلبين، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق النقل الجوي بين البلدين، وزيادة عدد رحلات الركاب وتوسيع خدمات الشحن الجوي.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن المذكرة تنص على زيادة رحلات الناقلات الجوية إلى 28 رحلة ركاب أسبوعياً في كل اتجاه بين الدوحة ومانيلا، إلى جانب زيادة السعة المخصصة للشحن الجوي.
وأوضحت أن المذكرة تهدف إلى توسيع آفاق التعاون في مجال النقل الجوي، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتبادل التجاري بين البلدين، ويوفر خيارات أوسع للسفر عبر الدوحة إلى وجهات مختلفة.
وكانت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الفلبينية أطلقتا في حزيران 2025 شراكة استراتيجية لتوسيع خدمات النقل الجوي بين الدوحة ومانيلا، تضمنت تسيير رحلات يومية مباشرة بين العاصمتين، وتعزيز الربط الجوي عبر مطار حمد الدولي إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم، بما يدعم حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري بين البلدين.