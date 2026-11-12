قطر والفلبين تعززان حقوق النقل الجوي وتزيدان الرحلات بينهما

الدوحة-سانا‏

وقعت قطر والفلبين، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق النقل الجوي بين البلدين، وزيادة ‏عدد رحلات الركاب وتوسيع خدمات الشحن الجوي.‏

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن المذكرة تنص على زيادة رحلات الناقلات الجوية إلى ‌‏28 رحلة ركاب أسبوعياً في كل اتجاه بين الدوحة ومانيلا، إلى جانب زيادة السعة المخصصة ‏للشحن الجوي.‏

وأوضحت أن المذكرة تهدف إلى توسيع آفاق التعاون في مجال النقل الجوي، بما يدعم الأنشطة ‏الاقتصادية والاستثمارية والتبادل التجاري بين البلدين، ويوفر خيارات أوسع للسفر عبر الدوحة ‏إلى وجهات مختلفة.‏

وكانت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الفلبينية أطلقتا في حزيران 2025 شراكة ‏استراتيجية لتوسيع خدمات النقل الجوي بين الدوحة ومانيلا، تضمنت تسيير رحلات يومية ‏مباشرة بين العاصمتين، وتعزيز الربط الجوي عبر مطار حمد الدولي إلى أكثر من 170 وجهة ‏حول العالم، بما يدعم حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري بين البلدين.‏