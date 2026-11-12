مبعوثا واشنطن يدعوان بوتين إلى إشراك أوروبا في محادثات أوكرانيا

موسكو-سانا
دعا المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إشراك أوروبا في المحادثات الرامية إلى وضع حد للحرب في أوكرانيا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن كوشنر قوله في لقاء تلفزيوني، عقب محادثات أجراها وويتكوف مع بوتين في الكرملين: ”إذا انتقلنا إلى صيغة متعدّدة الأطراف، فسوف نواصل إحراز تقدم لحل القضايا”، في حين أعرب ويتكوف عن أمله في إشراك الأوروبيين بالجولة التالية من المحادثات.
من جهته، أكد الرئيس الروسي خلال مباحثاته مع المبعوثين الأمريكيين أن روسيا لم تقطع الحوار مع أوروبا، مشيراً إلى رغبته في أن تعمل الولايات المتحدة مع الدول الأوروبية لتحديد موقفها النهائي من الحرب، وما إذا كانت تريد استمرارها أم تحقيق السلام.
وطرح الرئيس الروسي خلال المحادثات إمكانية تكرار تجربة الترتيبات الإنسانية في أليوشكي بمدينة كونستانتينوفكا في دونباس، حيث قال: إن نحو 400 إلى 500 مدني لا يزالون موجودين فيها، مقترحاً إشراك الصحفيين الأجانب وممثلي حقوق الإنسان من الجانبين.
وشدد بوتين على رفض موسكو القاطع لوجود قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية، معتبراً أن نشرها يمثل تهديداً للأمن الروسي، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن روسيا تسعى إلى سلام دائم ومستقر في أوكرانيا.
وكانت جولة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا انطلقت بوساطة أمريكية أمس الأول الثلاثاء في أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ شباط الماضي، وسط مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب، وخلافات مستمرة بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.