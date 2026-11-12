مبعوثا واشنطن يدعوان بوتين إلى إشراك أوروبا في محادثات أوكرانيا

موسكو-سانا‏

دعا المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إشراك ‏أوروبا في المحادثات الرامية إلى وضع حد للحرب في أوكرانيا.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن كوشنر قوله في لقاء تلفزيوني، عقب محادثات أجراها وويتكوف مع بوتين في الكرملين: ‌‏”إذا انتقلنا إلى صيغة متعدّدة الأطراف، فسوف نواصل إحراز تقدم لحل القضايا”، في حين أعرب ويتكوف عن أمله في ‏إشراك الأوروبيين بالجولة التالية من المحادثات.‏

من جهته، أكد الرئيس الروسي خلال مباحثاته مع المبعوثين الأمريكيين أن روسيا لم تقطع الحوار مع أوروبا، مشيراً ‏إلى رغبته في أن تعمل الولايات المتحدة مع الدول الأوروبية لتحديد موقفها النهائي من الحرب، وما إذا كانت تريد ‏استمرارها أم تحقيق السلام.‏

وطرح الرئيس الروسي ‏خلال المحادثات إمكانية تكرار تجربة الترتيبات الإنسانية في أليوشكي بمدينة كونستانتينوفكا ‏في دونباس، حيث قال: إن نحو 400 إلى 500 مدني لا يزالون موجودين فيها، مقترحاً إشراك الصحفيين الأجانب ‏وممثلي حقوق الإنسان من الجانبين.‏

وشدد بوتين على رفض موسكو القاطع لوجود قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية، معتبراً أن نشرها يمثل تهديداً ‏للأمن الروسي، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن روسيا تسعى إلى سلام دائم ومستقر في أوكرانيا.‏

وكانت جولة من ‌‏المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا انطلقت بوساطة أمريكية أمس الأول الثلاثاء في أول لقاء مباشر بين ‏وفدي البلدين منذ شباط ‌‏الماضي، وسط ‏مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب، وخلافات مستمرة بشأن ‌‏‌‏‌‏الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.‏