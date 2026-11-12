53 دولة ومنظمة تدعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

نيويورك-سانا

دعت 53 دولة ومنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، عبر المعابر والطرق البرية المتاحة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة سارة ماكنتوش قولها، خلال بيان ألقته أمام الصحفيين في نيويورك، نيابة عن الدول والمنظمات المشاركة في نداء للعمل بشأن الوصول الإنساني إلى غزة، والذي تقوده المملكة المتحدة وقطر والأردن: إن أعداداً كبيرة من سكان القطاع لا يزالون يفتقرون إلى المأوى الملائم، ما يعرضهم لمخاطر انخفاض حرارة الجسم والأمراض التنفسية والمنقولة عبر المياه.

مطالب بضمان تدفق المساعدات

أشارت ماكنتوش إلى أن القيود المفروضة على دخول مواد الإيواء والإمدادات الأساسية تعيق قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، مؤكدة أن خطة السلام الشاملة، التي أقرها مجلس الأمن بموجب القرار 2803، تنص على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً وبمستويات لا تقل عما تم الاتفاق عليه في 19 كانون الثاني 2025 وهو ما لم يتحقق بعد.

وتضمنت مطالب الدول والمنظمات ضمان التشغيل الكامل والمستقر للممرات الإنسانية المصرية والأردنية، والسماح بإدخال المواد الأساسية، بما فيها مستلزمات الإيواء والوقود والمياه والصرف الصحي والإمدادات الطبية، إضافة إلى إعادة تفعيل الإحالات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية والضفة الغربية.

كما دعت إلى حماية العاملين والمنشآت الصحية ووسائل النقل الطبي والكوادر الإنسانية، وفتح تحقيقات شفافة وعاجلة في الهجمات التي تستهدف العاملين في القطاعين الصحي والإنساني، فضلاً عن السماح للوفود الدولية والصحفيين بالوصول إلى القطاع.

قصف مجمع ناصر الطبي

في سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قصفاً استهدف قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة، اليوم الخميس، أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم أحد العاملين في القطاع الصحي ومرضى ومرافقون لهم، وإصابة 27 آخرين على الأقل.

وأوضحت المنظمة أن القصف ألحق أضراراً جسيمة بقسم الجراحة، وطال أجزاء أخرى من المستشفى، بينها غرف العمليات ووحدتا الإفاقة والعناية المركزة، مشيرة إلى أن تقييم الأضرار لا يزال مستمراً.

وذكرت المنظمة أنها وثقت، منذ تشرين الأول 2023، نحو 1056 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في غزة، أسفرت عن مقتل 1010 أشخاص وإصابة 1725 آخرين.

تحذيرات من تفاقم الاحتياجات الصحية

حذرت المنظمة من استمرار الاحتياجات الصحية الكبيرة في القطاع، واحتمال تفاقمها مع حلول فصل الشتاء، مجددة دعوتها إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتسهيل إدخال الإمدادات الطبية والإنسانية.

وشددت على ضرورة حماية المرافق الصحية وعدم استخدامها لأغراض عسكرية أو استهدافها تحت أي ظرف، مؤكدة أهمية الدور الحيوي للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية الدولية في إيصال المساعدات إلى السكان.

يشار إلى أن كلاً من وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ‏سماح حمد، ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة ‏لعملية السلام رامز الأكبروف، حذرا الإثنين الماضي، من تفاقم الأوضاع ‏الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة مع قرب ‏حلول فصل الشتاء، في ظل اتساع ‏رقعة النزوح وتضرر الخيام بفعل الأمطار، ‏ونقص مستلزمات الإغاثة.‏