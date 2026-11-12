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مقتل أربعة عسكريين جراء تحطم مروحية عسكرية شرقي تركيا

5d5d2114 b7d0 46a8 844b 1e1ffa107a9b 1794503203099 1 مقتل أربعة عسكريين جراء تحطم مروحية عسكرية شرقي تركيا

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس مقتل أربعة عسكريين، جراء تحطم مروحية عسكرية في محافظة ملاطية شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة قولها في بيان: “إن إحدى طائراتنا المروحية من طراز إس-70 تحطمت في مقاطعة يشيليورت لسبب غير معروف، ما أدى إلى مقتل أربعة عسكريين كانوا على متنها”، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء والفرق الطبية وصلت إلى الموقع، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ على الفور.

وكانت مروحية تحطمت في الثاني والعشرين من آب الماضي في محافظة غيرسون شمال شرق تركيا تابعة لشركة توزيع كهرباء، وكانت تجري جولة تفقدية وأعمال صيانة على خطوط نقل الطاقة ذات الجهد العالي في المنطقة.

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