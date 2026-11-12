القوات اليمنية تعلن تنفيذ أكثر من 700 عملية عسكرية ضد الحوثيين خلال الساعات الماضية

عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 703 عمليات عسكرية خلال الساعات الماضية، استهدفت مواقع وتجمعات وتحركات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال، مشيرة إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة وفرار 219 من قيادات الميليشيا وعناصرها ومشرفيها.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد ماجد النزيلي، في بيان عبر منصة “إكس” اليوم الخميس: إن العمليات استهدفت مواقع الميليشيا وتحركاتها وتعزيزاتها وآلياتها وتحصيناتها في الجبهات الشمالية، وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء وتعز، إضافة إلى الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية.
وأوضح النزيلي أن العمليات شملت 13 غارة جوية بالطيران الحربي، و67 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و42 عملية باستخدام الراجمات، إضافة إلى 581 عملية استهداف بمدفعية الميدان.
وأضاف أن العمليات أسفرت أيضاً عن تدمير وإعطاب 103 آليات ومعدات، بينها معدات هندسية وعربات نقل ومدرعات، فضلاً عن تدمير مواقع وتحصينات تابعة للميليشيا.
مواجهات في عدة جبهات
وأشار النزيلي إلى أن القوات المسلحة، بمساندة المقاومة الشعبية في تعز، واصلت التصدي لهجمات الميليشيا ومحاولات التسلل، وخاضت مواجهات في جبهات مأرب حالت دون تنفيذ الميليشيا عمليات عسكرية.
وأكد أن قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية تواصل أداء مهامها القتالية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، والتصدي لهجمات الميليشيا ومحاولات تسللها.
واتهم المتحدث ميليشيا الحوثي باستهداف الأحياء المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومنازل المواطنين في تعز بالصواريخ الباليستية، مؤكداً أن القوات المسلحة تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس الأربعاء مقتل وإصابة 138 من عناصر ميليشيا الحوثي، جراء ضربات جوية ونارية استهدفت مواقعها وتجمعاتها وتعزيزاتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات ضمن عملية “فجر اليمن”.