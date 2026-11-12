القوات اليمنية تعلن تنفيذ أكثر من 700 عملية عسكرية ضد الحوثيين خلال الساعات الماضية

عدن-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 703 عمليات عسكرية خلال الساعات الماضية، استهدفت مواقع وتجمعات ‏وتحركات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال، مشيرة إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة ‏وفرار 219 من قيادات الميليشيا وعناصرها ومشرفيها.‏

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد ماجد النزيلي، في بيان عبر منصة “إكس” اليوم الخميس: إن العمليات ‏استهدفت مواقع الميليشيا وتحركاتها وتعزيزاتها وآلياتها وتحصيناتها في الجبهات الشمالية، وجبهات الجوف ومأرب ‏والبيضاء وتعز، إضافة إلى الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية.‏

وأوضح النزيلي أن العمليات شملت 13 غارة جوية بالطيران الحربي، و67 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و42 ‏عملية باستخدام الراجمات، إضافة إلى 581 عملية استهداف بمدفعية الميدان.‏

وأضاف أن العمليات أسفرت أيضاً عن تدمير وإعطاب 103 آليات ومعدات، بينها معدات هندسية وعربات نقل ‏ومدرعات، فضلاً عن تدمير مواقع وتحصينات تابعة للميليشيا.‏

مواجهات في عدة جبهات

وأشار النزيلي إلى أن القوات المسلحة، بمساندة المقاومة الشعبية في تعز، واصلت التصدي لهجمات الميليشيا ‏ومحاولات التسلل، وخاضت مواجهات في جبهات مأرب حالت دون تنفيذ الميليشيا عمليات عسكرية.‏

وأكد أن قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية تواصل أداء مهامها القتالية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية ‏الغربية، والتصدي لهجمات الميليشيا ومحاولات تسللها.‏

واتهم المتحدث ميليشيا الحوثي باستهداف الأحياء المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومنازل المواطنين في تعز ‏بالصواريخ الباليستية، مؤكداً أن القوات المسلحة تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.‏

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس الأربعاء مقتل وإصابة 138 من عناصر ميليشيا الحوثي، جراء ضربات ‏جوية ونارية استهدفت مواقعها وتجمعاتها وتعزيزاتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات ضمن عملية “فجر اليمن”.‏