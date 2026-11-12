مقتل 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين بحادث مروري في الفجيرة الإماراتية

أبوظبي-سانا

قُتل 14 شخصاً وأصيب 30 آخرون، اليوم الخميس، جراء حادث مروري وقع في إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، وشمل تصادم 18 مركبة وخمس شاحنات.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان: إن الجهات المعنية تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، من خلال الفرق الميدانية المختصة، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة الحالة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبحسب شرطة الفجيرة فإن الحادث وقع نتيجة فقدان سائق شاحنة السيطرة عليها أثناء سيرها على الطريق، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى، ومن ثم تدهورها واصطدامها بعدد من المركبات التي كانت متوقفة نتيجة بطء الحركة المرورية على الشارع، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في الشاحنة وامتداد الحريق إلى عدد من المركبات الأخرى.