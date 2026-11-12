الناتو يحذر من تهديدات متصاعدة للممرات البحرية ‏

بروكسل-سانا‏

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته من تصاعد التهديدات الأمنية التي ‏تستهدف الممرات البحرية الدولية وخطوط إمدادات الطاقة والاتصالات، مشيراً إلى أن إيران ‏تعرقل حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما تستهدف روسيا حركة الشحن البحري في البحر ‏الأسود.‏

وفي كلمة ألقاها في منتدى مستقبل الأطلسي على متن حاملة الطائرات البريطانية “برينس أوف ‏ويلز”، اعتبر روته أن البيئة الأمنية العالمية أصبحت أكثر تعقيداً، في ظل تزايد المخاطر التي ‏تواجه الملاحة البحرية وكابلات الاتصالات وطرق إمدادات الطاقة الحيوية.‏

وأشار في الكلمة التي نُشرت على موقع المنتدى اليوم الخميس إلى اتساع نطاق التحديات ‏البحرية لتشمل التهديدات التي تستهدف كابلات الاتصالات تحت سطح البحر، وخصوصاً في ‏بحر البلطيق، فضلاً عن الهجرة غير النظامية والاتجار غير المشروع في البحر المتوسط، ‏مؤكداً استمرار أنشطة الناتو لمراقبة هذه التهديدات ومكافحة الإرهاب.‏

وفيما يتعلق بالقطب الشمالي، حذر روته من تنامي النشاط العسكري الروسي، بما في ذلك ‏إعادة تشغيل موانئ استراتيجية تعود إلى الحقبة السوفييتية وإجراء تجارب على أسلحة جديدة، ‏بالتزامن مع تزايد الاهتمام الصيني بالمنطقة ومصادر الطاقة والمواد الحيوية وطرق الملاحة ‏فيها.‏

وأوضح أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو عزز قدرات الحلف في منطقة القطب الشمالي، ‏مشيراً إلى أن مبادرة “آركتيك سنتري” أسهمت في توسيع الوجود العسكري والتدريبات وأنشطة ‏المراقبة في المنطقة.‏

وفي الملف الأوكراني، اتهم روته روسيا بتكثيف هجماتها الصاروخية وهجمات الطائرات ‏المسيّرة على المدن والمدنيين والبنية التحتية الحيوية، بهدف إضعاف قدرة أوكرانيا على مواصلة ‏القتال، مؤكداً استمرار الحلفاء في تقديم الدعم لكييف وتعزيز قدراتهم الدفاعية.‏

زيادة الاستثمارات الدفاعية

وكشف الأمين العام للناتو أن الاستثمارات الدفاعية الإضافية للحلفاء الأوروبيين وكندا ستتجاوز ‌‏250 مليار دولار خلال عامي 2025 و2026 مجتمعين، متوقعاً استمرار الزيادة خلال ‏السنوات المقبلة.‏

وأشار إلى أن خمس دول أعضاء في الحلف يُتوقع أن تصل إلى هدف الإنفاق الدفاعي البالغ ‌‏5% من الناتج المحلي الإجمالي أو تتجاوزه خلال عام 2026.‏

ولفت إلى خطط بريطانيا لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ‌‏2030، وصولاً إلى 3.5% للإنفاق الدفاعي الأساسي بحلول عام 2035، بالتزامن مع خطط ‏ألمانيا لمضاعفة إنفاقها الدفاعي خلال ثماني سنوات، وزيادة الاستثمارات العسكرية النرويجية.‏

وأوضح أن الاستثمارات الجديدة ستوجه إلى تطوير أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، والأسلحة ‏الدقيقة بعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، وقدرات الاستخبارات، فضلاً عن توسيع الإنتاج ‏الصناعي الدفاعي وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.‏

دعوات لتسريع الإنتاج العسكري

ودعا روته شركات الصناعات الدفاعية إلى تسريع وتيرة الإنتاج وتطوير التقنيات العسكرية ‏وتعزيز التعاون، محذراً من أن الطلب على المعدات والقدرات الدفاعية لا يزال يفوق المعروض، ‏رغم التوسع في الإنتاج.‏

كما حذر من تصاعد الهجمات الهجينة التي تستهدف دول الحلف، داعياً الحكومات والقطاع ‏الخاص والمجتمعات إلى تعزيز استعداداتها لمواجهة هذه التهديدات.‏

وتأتي تحذيرات الناتو في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي والعسكري بين القوى الدولية، وتزايد ‏أهمية الممرات البحرية الاستراتيجية باعتبارها شرايين رئيسية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة ‏والاتصالات.‏