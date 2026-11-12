الناتو يحذر من تهديدات متصاعدة للممرات البحرية ‏

بروكسل-سانا
حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته من تصاعد التهديدات الأمنية التي تستهدف الممرات البحرية الدولية وخطوط إمدادات الطاقة والاتصالات، مشيراً إلى أن إيران تعرقل حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما تستهدف روسيا حركة الشحن البحري في البحر الأسود.
وفي كلمة ألقاها في منتدى مستقبل الأطلسي على متن حاملة الطائرات البريطانية “برينس أوف ويلز”، اعتبر روته أن البيئة الأمنية العالمية أصبحت أكثر تعقيداً، في ظل تزايد المخاطر التي تواجه الملاحة البحرية وكابلات الاتصالات وطرق إمدادات الطاقة الحيوية.
وأشار في الكلمة التي نُشرت على موقع المنتدى اليوم الخميس إلى اتساع نطاق التحديات البحرية لتشمل التهديدات التي تستهدف كابلات الاتصالات تحت سطح البحر، وخصوصاً في بحر البلطيق، فضلاً عن الهجرة غير النظامية والاتجار غير المشروع في البحر المتوسط، مؤكداً استمرار أنشطة الناتو لمراقبة هذه التهديدات ومكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق بالقطب الشمالي، حذر روته من تنامي النشاط العسكري الروسي، بما في ذلك إعادة تشغيل موانئ استراتيجية تعود إلى الحقبة السوفييتية وإجراء تجارب على أسلحة جديدة، بالتزامن مع تزايد الاهتمام الصيني بالمنطقة ومصادر الطاقة والمواد الحيوية وطرق الملاحة فيها.
وأوضح أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو عزز قدرات الحلف في منطقة القطب الشمالي، مشيراً إلى أن مبادرة “آركتيك سنتري” أسهمت في توسيع الوجود العسكري والتدريبات وأنشطة المراقبة في المنطقة.
وفي الملف الأوكراني، اتهم روته روسيا بتكثيف هجماتها الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على المدن والمدنيين والبنية التحتية الحيوية، بهدف إضعاف قدرة أوكرانيا على مواصلة القتال، مؤكداً استمرار الحلفاء في تقديم الدعم لكييف وتعزيز قدراتهم الدفاعية.
زيادة الاستثمارات الدفاعية
وكشف الأمين العام للناتو أن الاستثمارات الدفاعية الإضافية للحلفاء الأوروبيين وكندا ستتجاوز 250 مليار دولار خلال عامي 2025 و2026 مجتمعين، متوقعاً استمرار الزيادة خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن خمس دول أعضاء في الحلف يُتوقع أن تصل إلى هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي أو تتجاوزه خلال عام 2026.
ولفت إلى خطط بريطانيا لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وصولاً إلى 3.5% للإنفاق الدفاعي الأساسي بحلول عام 2035، بالتزامن مع خطط ألمانيا لمضاعفة إنفاقها الدفاعي خلال ثماني سنوات، وزيادة الاستثمارات العسكرية النرويجية.
وأوضح أن الاستثمارات الجديدة ستوجه إلى تطوير أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، والأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، وقدرات الاستخبارات، فضلاً عن توسيع الإنتاج الصناعي الدفاعي وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.
دعوات لتسريع الإنتاج العسكري
ودعا روته شركات الصناعات الدفاعية إلى تسريع وتيرة الإنتاج وتطوير التقنيات العسكرية وتعزيز التعاون، محذراً من أن الطلب على المعدات والقدرات الدفاعية لا يزال يفوق المعروض، رغم التوسع في الإنتاج.
كما حذر من تصاعد الهجمات الهجينة التي تستهدف دول الحلف، داعياً الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات إلى تعزيز استعداداتها لمواجهة هذه التهديدات.
وتأتي تحذيرات الناتو في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي والعسكري بين القوى الدولية، وتزايد أهمية الممرات البحرية الاستراتيجية باعتبارها شرايين رئيسية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاتصالات.