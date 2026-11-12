المفاوضات الأمريكية الإيرانية تواجه عقبات.. وترامب يريد “الفوز الكامل”

عواصم -سانا‏

تعود التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة، ‏مع بحث واشنطن استئناف الاتصالات المباشرة مع طهران، واحتمال تولي نائب الرئيس ‏الأمريكي جيه دي فانس قيادة المسار التفاوضي، في وقت يتمسك فيه الرئيس دونالد ترامب ‏بتحقيق «الفوز الكامل»، بينما ترفض إيران تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي أو إخراج ‏المواد المخصبة من أراضيها.‏

وتجري هذه التحركات في ظل استمرار التوتر في مضيق هرمز، وتصاعد المخاطر التي تهدد ‏حركة الملاحة وإمدادات الطاقة، رغم المؤشرات على تحسن بعض تدفقات صادرات الطاقة ‏وتراجع أسعار النفط بفعل الآمال بإمكان احتواء الصراع.‏

فانس في واجهة المسار التفاوضي

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الخميس عن مسؤولين أمريكيين أن فانس يدرس ‏إجراء محادثات مباشرة مع مسؤول إيراني رفيع، في إطار مساعٍ لإعادة إطلاق المفاوضات، ‏مشيرة إلى أن نائب الرئيس بات يؤدي دوراً أكثر نشاطاً في هذا الملف مقارنة بالمبعوثين ستيف ‏ويتكوف وجاريد كوشنر، وأن الدوحة من بين المواقع المطروحة لاستضافة لقاء محتمل.‏

وأوضحت الصحيفة أن الاتصالات لا تزال في مرحلة البحث، وأن تولي فانس مهمة التفاوض ‏ينطوي على مخاطر سياسية في حال تعثر المحادثات أو رفض طهران تقديم تنازلات.‏

كما أفادت الصحيفة بأن ترامب انتقد سراً مذكرة التفاهم التي ساهم نائبه في التوصل إليها في ‏حزيران الماضي، معتبراً أنها ربما منحت إيران وقتاً لإعادة ترتيب أوراقها وتحقيق عائدات نفطية ‏قبل فرض الحصار البحري، فيما نفى مسؤول في البيت الأبيض صحة ما نُقل عن انتقاد ‏الرئيس للمذكرة.‏

ويعكس هذا المسار تبايناً في الحسابات داخل الإدارة الأمريكية، إذ تسعى واشنطن إلى توظيف ‏الضغوط العسكرية والاقتصادية لانتزاع اتفاق بشروط أكثر صرامة، مع إبقاء الخيار العسكري ‏مطروحاً، في حين يحتاج ترامب إلى تسوية يمكن تقديمها داخلياً باعتبارها تحقيقاً للأهداف ‏الأمريكية، وليس مجرد إنهاء للقتال.‏

ترامب يتمسك بالانتصار الكامل

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، قال ترامب: إن الولايات المتحدة انتصرت عسكرياً ‏على إيران، لكنه شدد على رغبة بلاده في تحقيق “فوز كامل”، وليس انتصاراً جزئياً، معرباً عن ‏اعتقاده بأن الحرب ستنتهي قريباً.‏

ويضع هذا الموقف سقفاً مرتفعاً لأي اتفاق محتمل، إذ لا يبدو أن وقف العمليات العسكرية وحده ‏سيكون كافياً للإدارة الأمريكية، ما لم يترافق مع نتائج تستطيع تسويقها بوصفها مكاسب ‏استراتيجية تبرر قرار إنهاء الحرب.‏

الملف النووي.. العقدة الأبرز

في المقابل، لا تظهر طهران استعداداً للتخلي عن أوراقها الأساسية في أي تسوية محتملة، إذ ‏أكد مسؤولون إيرانيون أن بلادهم لن تسمح بإخراج أي كمية من المواد النووية المخصبة من ‏أراضيها، في موقف يتعارض مع المطالب الأمريكية المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب ‏وفرض قيود ‏على الأنشطة النووية.‏

وتشير هذه المواقف إلى أن الخلاف لا يقتصر على آليات وقف القتال، بل يمتد إلى طبيعة ‏الترتيبات التي ستليه، ولا سيما ما يتعلق بالبرنامج النووي والعقوبات الأمريكية والحصار البحري ‏وحرية الملاحة في مضيق هرمز.‏

كما أن اشتراط طهران رفع القيود البحرية والاقتصادية وتحرير أصولها المجمدة قبل استئناف ‏المفاوضات يزيد صعوبة التوصل إلى أرضية مشتركة، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت ‏جورنال ووكالة رويترز في تقارير تناولت استئناف ‏المحادثات ونقاط الخلاف بين الطرفين. ‏

وساطات إقليمية لاستئناف الحوار

وعلى المستوى الإقليمي، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني مسعود ‏بزشكيان، خلال لقائهما في مدينة أنطاليا، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، تطورات ‏الأوضاع الإقليمية والدولية، وأعرب أردوغان عن أمله في إنهاء الصراع الأمريكي الإيراني سريعاً ‏وتحقيق سلام دائم، داعياً إلى العودة لطاولة المفاوضات ومنح الدبلوماسية فرصة للتوصل ‏إلى تسوية.‏

وتأتي الدعوة التركية في إطار تحركات إقليمية تسعى إلى احتواء تداعيات الحرب ومنع اتساع ‏نطاقها، ولا سيما مع استمرار التوتر في الخليج وانعكاساته على أمن الطاقة والتجارة الدولية.‏

هرمز.. وتقلبات النفط

اقتصادياً، لا تزال أسواق النفط تتأثر بالتوازن بين آمال التهدئة والمخاطر الأمنية في الخليج، إذ ‏تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في شهرين مطلع الأسبوع، قبل أن تستعيد جزءاً من ‏خسائرها، وسط رهانات على إمكان إحراز تقدم في المسار الدبلوماسي.‏

وذكرت وكالة رويترز أن الهجمات على السفن في مضيق هرمز لا تزال مستمرة، مشيرة إلى ‏تسجيل 37 هجوماً على سفن خلال تشرين الأول الماضي، وهو أعلى عدد شهري منذ اندلاع ‏الحرب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن عشر سفن خلال الأيام العشرة الأولى من تشرين ‏الثاني الجاري.‏

وفي المقابل، ساهم تحسن تدفقات بعض صادرات الطاقة في تخفيف الضغوط عن الأسواق، ‏إلا أن استمرار المخاطر الأمنية يبقي حركة الملاحة عرضة للاضطرابات، ونقلت رويترز عن ‏محللين أن التوصل إلى اتفاق سياسي لن يؤدي بالضرورة إلى عودة سريعة لحركة السفن إلى ‏مستوياتها الطبيعية، بسبب مخاطر الألغام البحرية وارتفاع تكاليف التأمين وتردد شركات الشحن ‏في تعريض سفنها وأطقمها للخطر.‏

وتؤكد هذه المعطيات أن استقرار أسواق الطاقة يرتبط بمدى استدامة أي تهدئة، وليس بمجرد ‏الإعلان عن استئناف المفاوضات، ولا سيما أن استمرار الهجمات والتهديدات يرفع كلفة النقل ‏ويضع أمن الإمدادات أمام مخاطر متجددة.‏

وفي مؤشر على استمرار التباين بشأن أمن الملاحة، قالت القيادة المركزية الأمريكية: إن نحو ‏أربعة آلاف سفينة عبرت مضيق هرمز بدعم أمريكي، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض ‏ناقلتي نفط لانفجارات أثناء عبورهما مساراً وصفه بغير المصرح به، في تطور يعكس استمرار ‏التوتر حول إدارة حركة الملاحة في الممر الاستراتيجي.‏

وبينما تتواصل التحركات الدبلوماسية، تبقى فرص إنهاء الحرب مرتبطة بقدرة واشنطن وطهران ‏على تجاوز خلافاتهما بشأن البرنامج النووي والعقوبات والحصار البحري ومستقبل الملاحة في ‏مضيق هرمز، والتوصل إلى صيغة تسوية تتيح لكل طرف تقديمها باعتبارها مستجيبة ‏لمصالحه.‏

وإلى أن تتضح ملامح هذا المسار، ستظل أسواق الطاقة وحركة التجارة الإقليمية عرضة ‏لتقلبات مرتبطة بمآلات المواجهة واحتمالات تجددها.‏