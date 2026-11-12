المفاوضات الأمريكية الإيرانية تواجه عقبات.. وترامب يريد “الفوز الكامل”

عواصم -سانا
تعود التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة، مع بحث واشنطن استئناف الاتصالات المباشرة مع طهران، واحتمال تولي نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قيادة المسار التفاوضي، في وقت يتمسك فيه الرئيس دونالد ترامب بتحقيق «الفوز الكامل»، بينما ترفض إيران تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي أو إخراج المواد المخصبة من أراضيها.
وتجري هذه التحركات في ظل استمرار التوتر في مضيق هرمز، وتصاعد المخاطر التي تهدد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة، رغم المؤشرات على تحسن بعض تدفقات صادرات الطاقة وتراجع أسعار النفط بفعل الآمال بإمكان احتواء الصراع.
فانس في واجهة المسار التفاوضي
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الخميس عن مسؤولين أمريكيين أن فانس يدرس إجراء محادثات مباشرة مع مسؤول إيراني رفيع، في إطار مساعٍ لإعادة إطلاق المفاوضات، مشيرة إلى أن نائب الرئيس بات يؤدي دوراً أكثر نشاطاً في هذا الملف مقارنة بالمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وأن الدوحة من بين المواقع المطروحة لاستضافة لقاء محتمل.
وأوضحت الصحيفة أن الاتصالات لا تزال في مرحلة البحث، وأن تولي فانس مهمة التفاوض ينطوي على مخاطر سياسية في حال تعثر المحادثات أو رفض طهران تقديم تنازلات.
كما أفادت الصحيفة بأن ترامب انتقد سراً مذكرة التفاهم التي ساهم نائبه في التوصل إليها في حزيران الماضي، معتبراً أنها ربما منحت إيران وقتاً لإعادة ترتيب أوراقها وتحقيق عائدات نفطية قبل فرض الحصار البحري، فيما نفى مسؤول في البيت الأبيض صحة ما نُقل عن انتقاد الرئيس للمذكرة.
ويعكس هذا المسار تبايناً في الحسابات داخل الإدارة الأمريكية، إذ تسعى واشنطن إلى توظيف الضغوط العسكرية والاقتصادية لانتزاع اتفاق بشروط أكثر صرامة، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحاً، في حين يحتاج ترامب إلى تسوية يمكن تقديمها داخلياً باعتبارها تحقيقاً للأهداف الأمريكية، وليس مجرد إنهاء للقتال.
ترامب يتمسك بالانتصار الكامل
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، قال ترامب: إن الولايات المتحدة انتصرت عسكرياً على إيران، لكنه شدد على رغبة بلاده في تحقيق “فوز كامل”، وليس انتصاراً جزئياً، معرباً عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي قريباً.
ويضع هذا الموقف سقفاً مرتفعاً لأي اتفاق محتمل، إذ لا يبدو أن وقف العمليات العسكرية وحده سيكون كافياً للإدارة الأمريكية، ما لم يترافق مع نتائج تستطيع تسويقها بوصفها مكاسب استراتيجية تبرر قرار إنهاء الحرب.
الملف النووي.. العقدة الأبرز
في المقابل، لا تظهر طهران استعداداً للتخلي عن أوراقها الأساسية في أي تسوية محتملة، إذ أكد مسؤولون إيرانيون أن بلادهم لن تسمح بإخراج أي كمية من المواد النووية المخصبة من أراضيها، في موقف يتعارض مع المطالب الأمريكية المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب وفرض قيود على الأنشطة النووية.
وتشير هذه المواقف إلى أن الخلاف لا يقتصر على آليات وقف القتال، بل يمتد إلى طبيعة الترتيبات التي ستليه، ولا سيما ما يتعلق بالبرنامج النووي والعقوبات الأمريكية والحصار البحري وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
كما أن اشتراط طهران رفع القيود البحرية والاقتصادية وتحرير أصولها المجمدة قبل استئناف المفاوضات يزيد صعوبة التوصل إلى أرضية مشتركة، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة رويترز في تقارير تناولت استئناف المحادثات ونقاط الخلاف بين الطرفين.
وساطات إقليمية لاستئناف الحوار
وعلى المستوى الإقليمي، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائهما في مدينة أنطاليا، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأعرب أردوغان عن أمله في إنهاء الصراع الأمريكي الإيراني سريعاً وتحقيق سلام دائم، داعياً إلى العودة لطاولة المفاوضات ومنح الدبلوماسية فرصة للتوصل إلى تسوية.
وتأتي الدعوة التركية في إطار تحركات إقليمية تسعى إلى احتواء تداعيات الحرب ومنع اتساع نطاقها، ولا سيما مع استمرار التوتر في الخليج وانعكاساته على أمن الطاقة والتجارة الدولية.
هرمز.. وتقلبات النفط
اقتصادياً، لا تزال أسواق النفط تتأثر بالتوازن بين آمال التهدئة والمخاطر الأمنية في الخليج، إذ تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في شهرين مطلع الأسبوع، قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها، وسط رهانات على إمكان إحراز تقدم في المسار الدبلوماسي.
وذكرت وكالة رويترز أن الهجمات على السفن في مضيق هرمز لا تزال مستمرة، مشيرة إلى تسجيل 37 هجوماً على سفن خلال تشرين الأول الماضي، وهو أعلى عدد شهري منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن عشر سفن خلال الأيام العشرة الأولى من تشرين الثاني الجاري.
وفي المقابل، ساهم تحسن تدفقات بعض صادرات الطاقة في تخفيف الضغوط عن الأسواق، إلا أن استمرار المخاطر الأمنية يبقي حركة الملاحة عرضة للاضطرابات، ونقلت رويترز عن محللين أن التوصل إلى اتفاق سياسي لن يؤدي بالضرورة إلى عودة سريعة لحركة السفن إلى مستوياتها الطبيعية، بسبب مخاطر الألغام البحرية وارتفاع تكاليف التأمين وتردد شركات الشحن في تعريض سفنها وأطقمها للخطر.
وتؤكد هذه المعطيات أن استقرار أسواق الطاقة يرتبط بمدى استدامة أي تهدئة، وليس بمجرد الإعلان عن استئناف المفاوضات، ولا سيما أن استمرار الهجمات والتهديدات يرفع كلفة النقل ويضع أمن الإمدادات أمام مخاطر متجددة.
وفي مؤشر على استمرار التباين بشأن أمن الملاحة، قالت القيادة المركزية الأمريكية: إن نحو أربعة آلاف سفينة عبرت مضيق هرمز بدعم أمريكي، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلتي نفط لانفجارات أثناء عبورهما مساراً وصفه بغير المصرح به، في تطور يعكس استمرار التوتر حول إدارة حركة الملاحة في الممر الاستراتيجي.
وبينما تتواصل التحركات الدبلوماسية، تبقى فرص إنهاء الحرب مرتبطة بقدرة واشنطن وطهران على تجاوز خلافاتهما بشأن البرنامج النووي والعقوبات والحصار البحري ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، والتوصل إلى صيغة تسوية تتيح لكل طرف تقديمها باعتبارها مستجيبة لمصالحه.
وإلى أن تتضح ملامح هذا المسار، ستظل أسواق الطاقة وحركة التجارة الإقليمية عرضة لتقلبات مرتبطة بمآلات المواجهة واحتمالات تجددها.