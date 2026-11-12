إصابة ناقلة بمقذوف في الخليج العربي وسقوط جرحى

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس، إصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها شرقاً في الخليج العربي، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.
وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”: إنها تلقت بلاغاً متأخراً عن حادث وقع في 10 تشرين الثاني الجاري، تعرضت خلاله ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول، مبينة أن الهجوم أسفر عن سقوط عدة مصابين جرى نقلهم إلى البر لتلقي المساعدة الطبية، مؤكدة سلامة بقية أفراد الطاقم.
وأوضحت الهيئة أنه لا تتوفر حتى الآن معلومات بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو التداعيات البيئية المحتملة للحادث، داعيةً السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.
وكانت الهيئة أعلنت في الثامن من الشهر الجاري عن تعرض سفينة شحن لهجوم في خليج عمان، مبينة أنها تلقت بلاغاً عن حادثة شملت سفينة شحن وقوات عسكرية، على بُعد حوالي 18 ميلاً بحرياً شرق سواحل خورفكان في الإمارات العربية المتحدة.