إصابة ناقلة بمقذوف في الخليج العربي وسقوط جرحى

‏لندن-سانا ‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس، إصابة ناقلة بمقذوف مجهول ‏أثناء إبحارها شرقاً في الخليج العربي، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.‏

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”: إنها تلقت بلاغاً متأخراً عن حادث ‏وقع في 10 تشرين الثاني الجاري، تعرضت خلاله ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول، مبينة أن ‏الهجوم أسفر عن سقوط عدة مصابين جرى نقلهم إلى البر لتلقي المساعدة الطبية، مؤكدة سلامة ‏بقية أفراد الطاقم.‏

وأوضحت الهيئة أنه لا تتوفر حتى الآن معلومات بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو ‏التداعيات البيئية المحتملة للحادث، داعيةً السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن ‏أي أنشطة مشبوهة.‏

وكانت الهيئة أعلنت في الثامن من الشهر الجاري عن تعرض ‏سفينة شحن لهجوم في خليج ‏عمان، مبينة أنها تلقت بلاغاً عن حادثة شملت سفينة ‏شحن وقوات عسكرية، على بُعد حوالي ‌‏18 ميلاً بحرياً شرق سواحل ‏خورفكان في الإمارات العربية المتحدة.‏