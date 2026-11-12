إيطاليا تخلي مدارس لليوم الثاني على التوالي إثر تهديدات أمنية ‏

روما-سانا
أخلت السلطات الإيطالية اليوم الخميس، مدارس عدة في أنحاء البلاد لليوم الثاني على التوالي إثر تهديدات كاذبة بوجود قنابل.
وذكرت وكالة فرانس برس أن التهديدات الجديدة وردت أيضاً عبر البريد الإلكتروني من حساب في الفلبين، في حين سارعت الحكومة الإيطالية إلى طمأنة السكان بعد أن سادت حالة من الذعر والفوضى.
ووصلت أمس الأربعاء رسالة تهديد شملت كامل شبكة المدارس الحكومية في إيطاليا من حساب في تايوان ما دفع السلطات إلى إخلاء 300 مدرسة وإجراء عمليات تفتيش أمنية دون العثور على أي شيء مشبوه.
وتتزايد المخاوف في إيطاليا وأنحاء أوروبا من أن تكون سلسلة من التهديدات الكاذبة بوجود قنابل على متن رحلات جوية، وهجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر، جزءاً من حرب متعددة الوسائل.