إيطاليا تخلي مدارس لليوم الثاني على التوالي إثر تهديدات أمنية ‏

روما-سانا‏

أخلت السلطات الإيطالية اليوم الخميس، مدارس عدة في أنحاء البلاد لليوم الثاني على التوالي ‏إثر تهديدات كاذبة بوجود قنابل.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أن التهديدات الجديدة وردت أيضاً عبر البريد الإلكتروني من حساب ‏في الفلبين، في حين سارعت الحكومة الإيطالية إلى طمأنة السكان بعد أن سادت حالة من ‏الذعر والفوضى.‏

ووصلت أمس الأربعاء رسالة تهديد شملت كامل شبكة المدارس الحكومية في إيطاليا من حساب ‏في تايوان ما دفع السلطات إلى إخلاء 300 مدرسة وإجراء عمليات تفتيش أمنية دون العثور ‏على أي شيء مشبوه.‏

وتتزايد المخاوف في إيطاليا وأنحاء أوروبا من أن تكون سلسلة من التهديدات الكاذبة بوجود ‏قنابل على متن رحلات جوية، وهجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر، جزءاً ‏من حرب متعددة الوسائل.‏