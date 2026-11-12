تركيا تبرم اتفاقية مع كندا لدراسة جدوى إنشاء محطة نووية جديدة

أنقرة-سانا‏

وقّعت تركيا وكندا اليوم الخميس، اتفاقيةً تقضي بإجراء دراسات الجدوى والتصميم الهندسي ‏الأولي لمشروع إنشاء محطة نووية جديدة في تركيا، باستخدام تقنية المفاعلات النووية الكندية ‌‏”كاندو”.‏

وذكرت وكالة الأناضول أنّه تم توقيع الاتفاقية بين شركة الطاقة النووية التركية “توناش” وشركة ‌‏”كاندو إنرجي” التابعة لمجموعة “أتكينز رياليس” الكندية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة ‏للمناخ ‏(‌‌‌‎(COP31‎، الذي تستضيفه ولاية أنطاليا جنوبي تركيا بحضور وزير الطاقة والموارد ‏الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزيرة البيئة والتغير المناخي الكندية جولي دابروسين، ‏ورئيس مجموعة “أتكينز رياليس” ومديرها العام إيان إدواردز.‏

وفي تدوينة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قال “بيرقدار”: إن الاتفاقية الموقعة ‏بين “توناش” و”كاندو إنرجي” تنقل التعاون القوي بين تركيا وكندا إلى مرحلة عملية ومتقدمة، ‏وتسمح بالانتقال مباشرة إلى مرحلة دراسات الجدوى الشاملة والتصميم الهندسي الأولي، المتعلقة ‏بتقنية مفاعلات “كاندو”.‏

وشدّد على أن مشاركة الصناعة المحلية التركية في المشروع تمثل أولوية أساسية، إلى جانب ‏تطوير الموارد البشرية المؤهلة، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستسهم في توضيح خريطة الطريق ‏طويلة المدى لتركيا في مجال الطاقة النووية، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة لديها.‏

وتعمل تركيا حالياً على إنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد بمنطقة “أق قويو” بولاية ‏مرسين (جنوب)، بالتعاون مع روسيا، وتضم 4 مفاعلات، ومن المنتظر أن يدخل أولها حيز ‏التشغيل خلال عام 2026، على أن تدخل جميعها الخدمة بحلول عام 2028.‏