تركيا تبرم اتفاقية مع كندا لدراسة جدوى إنشاء محطة نووية جديدة

أنقرة-سانا
وقّعت تركيا وكندا اليوم الخميس، اتفاقيةً تقضي بإجراء دراسات الجدوى والتصميم الهندسي الأولي لمشروع إنشاء محطة نووية جديدة في تركيا، باستخدام تقنية المفاعلات النووية الكندية ”كاندو”.
وذكرت وكالة الأناضول أنّه تم توقيع الاتفاقية بين شركة الطاقة النووية التركية “توناش” وشركة ”كاندو إنرجي” التابعة لمجموعة “أتكينز رياليس” الكندية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ((COP31، الذي تستضيفه ولاية أنطاليا جنوبي تركيا بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزيرة البيئة والتغير المناخي الكندية جولي دابروسين، ورئيس مجموعة “أتكينز رياليس” ومديرها العام إيان إدواردز.
وفي تدوينة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قال “بيرقدار”: إن الاتفاقية الموقعة بين “توناش” و”كاندو إنرجي” تنقل التعاون القوي بين تركيا وكندا إلى مرحلة عملية ومتقدمة، وتسمح بالانتقال مباشرة إلى مرحلة دراسات الجدوى الشاملة والتصميم الهندسي الأولي، المتعلقة بتقنية مفاعلات “كاندو”.
وشدّد على أن مشاركة الصناعة المحلية التركية في المشروع تمثل أولوية أساسية، إلى جانب تطوير الموارد البشرية المؤهلة، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستسهم في توضيح خريطة الطريق طويلة المدى لتركيا في مجال الطاقة النووية، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة لديها.
وتعمل تركيا حالياً على إنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد بمنطقة “أق قويو” بولاية مرسين (جنوب)، بالتعاون مع روسيا، وتضم 4 مفاعلات، ومن المنتظر أن يدخل أولها حيز التشغيل خلال عام 2026، على أن تدخل جميعها الخدمة بحلول عام 2028.