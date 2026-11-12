فلسطين تدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتحذر من تداعياته على استقرار المنطقة

القدس المحتلة-سانا

أدانت الرئاسة الفلسطينية تصعيد الاحتلال الإسرائيلي المتواصل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وحذرت من تداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، داعية إلى تحرك دولي لوقف اعتداءاته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله، اليوم الخميس، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل 12 فلسطينياً بينهم طفل وطبيب، إلى جانب الاعتداء الواسع الذي نفذه مئات المستوطنين فجر اليوم على بلدة عطارة شمال رام الله، وتخريب ممتلكات الفلسطينيين وتدميرها، يؤكد أن هذه السياسات ستبقي المنطقة بأسرها على فوهة بركان وتدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وحذر أبو ردينة من خطورة استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال الإمدادات الطبية والخيام والمواد الغذائية، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين، ولا سيما مع حلول فصل الشتاء، محمّلاً حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، ومطالباً الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف جدي وعاجل لوقف الاعتداءات ولجم إرهاب المستوطنين، إذا كانت تسعى فعلياً إلى تحقيق الهدوء والاستقرار في المنطقة.

ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام الاحتلال بوقف عدوانه، مؤكداً أن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية أدانا في وقت سابق اليوم استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي، الذي أسفر عن مقتل ستة من الطواقم الصحية والمرضى والمرافقين وإصابة أكثر من 20 آخرين، مطالبين المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى.