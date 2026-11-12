باكستان وفنلندا تؤكدان أهمية الحلول السلمية للصراعات

أنطاليا-سانا
أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، والرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، أهمية الحوار والوساطة والتسوية السلمية للنزاعات، وذلك خلال لقاء على هامش أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( (COP31المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن الجانبين بحثا فرص زيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات الفنلندية ونقل التكنولوجيا في قطاعات الاتصالات والصناعات المتقدمة والتقنيات النظيفة والتعدين.
وأكد شريف حرص بلاده على الارتقاء بعلاقاتها مع فنلندا إلى مستوى شراكة مستقبلية واعدة، تشمل التجارة والاستثمار والتعليم وتنمية المهارات والتكنولوجيا، ومواجهة التغير المناخي.
فيما أشاد الرئيس الفنلندي بدور باكستان في تيسير الحوار والوساطة بين إيران والولايات المتحدة.
وتعود العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وفنلندا إلى عام 1951، وتشهد تعاوناً في مجالات التجارة والاستثمار والاتصالات، بينما يسعى البلدان إلى توسيع شراكتهما لتشمل التكنولوجيا النظيفة ومواجهة تداعيات التغير المناخي.