الخميس 12 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: باكستان وفنلندا تؤكدان أهمية الحلول السلمية للصراعات
بحث
بحث
sana-logo-mobile

باكستان وفنلندا تؤكدان أهمية الحلول السلمية للصراعات

photo 2026 11 12 16 05 07 باكستان وفنلندا تؤكدان أهمية الحلول السلمية للصراعات
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في مؤتمر COP31‌‏-أنطاليا-وكالة الأنباء الباكستانية

أنطاليا-سانا    ‏

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، والرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، أهمية الحوار ‏والوساطة والتسوية السلمية للنزاعات، وذلك خلال لقاء على هامش أعمال الدورة الحادية ‏والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ‏بشأن تغير المناخ ‏(‌‌‌‎ (COP31‌‏المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن الجانبين بحثا فرص زيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات الفنلندية ‏ونقل التكنولوجيا في ‏قطاعات الاتصالات والصناعات المتقدمة والتقنيات النظيفة والتعدين.‏

وأكد شريف حرص بلاده على الارتقاء بعلاقاتها مع فنلندا إلى مستوى شراكة مستقبلية واعدة، ‏تشمل ‏التجارة والاستثمار والتعليم وتنمية المهارات والتكنولوجيا، ومواجهة التغير المناخي.‏

فيما أشاد الرئيس الفنلندي بدور باكستان في تيسير الحوار والوساطة بين إيران والولايات ‏المتحدة.‏

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وفنلندا إلى عام 1951، وتشهد تعاوناً في مجالات ‏التجارة والاستثمار والاتصالات، بينما يسعى البلدان إلى توسيع شراكتهما لتشمل التكنولوجيا ‏النظيفة ومواجهة تداعيات التغير المناخي.‏

مع اقتراب إنهاء الحرب شهرها الأول.. جهود دولية مكثّفة لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط
وزير الخارجية العراقي يبحث مع باراك تطورات الأوضاع في المنطقة ‏
الأردن والإمارات والصين تدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية ‏
مقتل عشرين عسكرياً جراء تحطم طائرة شحن عسكرية تركية
إصابة فلسطينيين اثنين واعتقال 8 في الضفة الغربية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار