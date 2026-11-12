باكستان وفنلندا تؤكدان أهمية الحلول السلمية للصراعات

أنطاليا-سانا ‏

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، والرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، أهمية الحوار ‏والوساطة والتسوية السلمية للنزاعات، وذلك خلال لقاء على هامش أعمال الدورة الحادية ‏والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ‏بشأن تغير المناخ ‏(‌‌‌‎ (COP31‌‏المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن الجانبين بحثا فرص زيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات الفنلندية ‏ونقل التكنولوجيا في ‏قطاعات الاتصالات والصناعات المتقدمة والتقنيات النظيفة والتعدين.‏

وأكد شريف حرص بلاده على الارتقاء بعلاقاتها مع فنلندا إلى مستوى شراكة مستقبلية واعدة، ‏تشمل ‏التجارة والاستثمار والتعليم وتنمية المهارات والتكنولوجيا، ومواجهة التغير المناخي.‏

فيما أشاد الرئيس الفنلندي بدور باكستان في تيسير الحوار والوساطة بين إيران والولايات ‏المتحدة.‏

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وفنلندا إلى عام 1951، وتشهد تعاوناً في مجالات ‏التجارة والاستثمار والاتصالات، بينما يسعى البلدان إلى توسيع شراكتهما لتشمل التكنولوجيا ‏النظيفة ومواجهة تداعيات التغير المناخي.‏