الجامعة العربية تحذر من كارثة إنسانية في تعز جراء حصار ميليشيا الحوثي

القاهرة-سانا
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، من أن استمرار عرقلة ميليشيا الحوثي وصول الإمدادات الحيوية إلى محافظة تعز ينذر بكارثة إنسانية، ويعرض حياة الأطفال والمرضى لخطر مباشر.
وطالب فهمي، في بيان نشره على منصة “إكس” اليوم الخميس، بالرفع الفوري للقيود المفروضة على وصول المساعدات والإمدادات الحيوية إلى المحافظة، وضمان المرور الآمن للمرضى والطواقم الطبية، محمّلاً الحوثيين مسؤولية التداعيات الإنسانية المترتبة على استمرار هذه القيود.
وأكد أن حرمان المدنيين من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية أمر مرفوض، وأن إنقاذ الأرواح لا يحتمل التأجيل أو الإخضاع لأي حسابات سياسية أو عسكرية، مشدداً على ضرورة التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عرقلة وصول المساعدات أو تعريض حياة المدنيين للخطر.
وأعرب فهمي عن قلق الجامعة إزاء تدهور الأوضاع الصحية في تعز، في ظل النقص الحاد في الوقود والأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، الأمر الذي يهدد بتوقف الخدمات الأساسية، ولا سيما خدمات حاضنات الأطفال الخُدّج وحديثي الولادة.
ودعا إلى تحرك عاجل من المنظمات الإنسانية والجهات المعنية لتأمين احتياجات المستشفيات من الوقود والأكسجين والأدوية، وضمان وصولها بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، للحيلولة دون توقف الرعاية الطبية وحماية حياة الأطفال والمرضى.
وكانت منظمة “رصد” اليمنية للحقوق والحريات حذرت في 16 تشرين الأول الماضي من أن مدينة تعز تواجه خطر كارثة إنسانية، جراء منع دخول الإمدادات الأساسية وإغلاق الطرق والمنافذ، واستمرار الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيا الحوثي.