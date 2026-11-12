الجامعة العربية تحذر من كارثة إنسانية في تعز جراء حصار ميليشيا الحوثي

القاهرة-سانا‏

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، من أن استمرار عرقلة ميليشيا الحوثي وصول الإمدادات الحيوية إلى ‏محافظة تعز ينذر بكارثة إنسانية، ويعرض حياة الأطفال والمرضى لخطر مباشر.‏

وطالب فهمي، في بيان نشره على منصة “إكس” اليوم الخميس، بالرفع الفوري للقيود المفروضة على وصول المساعدات ‏والإمدادات الحيوية إلى المحافظة، وضمان المرور الآمن للمرضى والطواقم الطبية، محمّلاً الحوثيين مسؤولية التداعيات ‏الإنسانية المترتبة على استمرار هذه القيود.‏

وأكد أن حرمان المدنيين من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية أمر مرفوض، وأن إنقاذ الأرواح لا يحتمل التأجيل أو ‏الإخضاع لأي حسابات سياسية أو عسكرية، مشدداً على ضرورة التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ‏عرقلة وصول المساعدات أو تعريض حياة المدنيين للخطر.‏

وأعرب فهمي عن قلق الجامعة إزاء تدهور الأوضاع الصحية في تعز، في ظل النقص الحاد في الوقود والأكسجين والأدوية ‏والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، الأمر الذي يهدد بتوقف الخدمات الأساسية، ولا سيما خدمات حاضنات الأطفال الخُدّج ‏وحديثي الولادة.‏

ودعا إلى تحرك عاجل من المنظمات الإنسانية والجهات المعنية لتأمين احتياجات المستشفيات من الوقود والأكسجين ‏والأدوية، وضمان وصولها بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، للحيلولة دون توقف الرعاية الطبية وحماية حياة الأطفال ‏والمرضى.

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وكانت منظمة “رصد” اليمنية للحقوق والحريات حذرت في 16 تشرين الأول الماضي من أن مدينة تعز تواجه خطر كارثة ‏إنسانية، جراء منع دخول الإمدادات الأساسية وإغلاق الطرق والمنافذ، واستمرار الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيا ‏الحوثي.‏