زيلينسكي: الجيش الأوكراني يواجه قيوداً ممنهجة على استخدام “ستارشيلد”‏

كييف-سانا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، عن “قيود تقنية ممنهجة ” يواجهها الجيش الأوكراني على خدمة الإنترنت الفضائي “ستارشيلد” التي تديرها شركة “سبايس إكس” المملوكة لإيلون ماسك، وتؤدي دوراً رئيسياً في الاتصالات على خطوط الجبهة.
وقال زيلينسكي عبر حسابه على التلغرام: “ترصد وحداتنا منذ أيام اضطرابات كبيرة في عمل ستارشيلد على الأراضي الأوكرانية، وتُفرض قيود ممنهجة على سرعة الاتصال عند مستوى 161 كيلومتراً في الساعة فوق أوكرانيا، ما يعقّد عمليات اعتراض الطائرات المسيّرة الروسية”، مؤكداً أن هذه القيود “ليست أخطاء عشوائية”.
وأشار زيلينسكي إلى أنه تلقى تقارير ميدانية بهذا الشأن من وزير الدفاع الأوكراني يفغيني خمارا، والقائد العام للقوات المسلحة ميخائيل دراباتي، مضيفاً أن العسكريين الأوكرانيين تحققوا من ملابسات الأمر، وتبين لهم أن ما يحدث ليس أخطاء عشوائية، بل تقييد ممنهج للسرعة عند مستوى 161 كيلومتراً في الساعة.
وحذّر الرئيس الأوكراني من التداعيات الميدانية المباشرة، قائلاً: «للأسف، وقعت إصابات بالفعل بسبب عدم تمكّن وسائل الإسقاط والدفاع الجوي من بلوغ السرعة الكافية لاعتراض الأهداف”، مضيفاً: “هذا الأمر يساعد الروس على قتل المزيد من الأوكرانيين وتوجيه ضربات أكثر دقة ضد بلادنا”.
وحذّر الرئيس الأوكراني من التداعيات الميدانية المباشرة لهذه القيود، وقال: “للأسف، وقعت إصابات بالفعل بسبب عدم تمكن وسائل الإسقاط والدفاع الجوي من بلوغ السرعة الكافية لاعتراض الأهداف”، مضيفاً: إن “هذا الأمر يساعد الروس على قتل المزيد من الأوكرانيين وتوجيه ضربات أكثر دقة ضد بلادنا”.
ولفت زيلينسكي إلى أن كييف تسعى إلى استيضاح الملابسات والتفاصيل كافة مع الجانب الأمريكي.
وتُعدّ “ستارشيلد” النسخة العسكرية المشفّرة من شبكة أقمار “ستارلينك” التابعة لشركة “سبيس إكس” الأمريكية، وتعتمد عليها القوات الأوكرانية لتأمين الاتصالات وتوجيه أنظمة الدفاع الجوي، وتبرز أهمية هذه المنظومة في مواجهة الطائرات المسيّرة الروسية، حيث تتطلب سرعة فائقة للتصدّي لها بكفاءة في ساحة المعركة.