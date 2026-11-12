زيلينسكي: الجيش الأوكراني يواجه قيوداً ممنهجة على استخدام “ستارشيلد”‏

كييف-سانا‏

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، عن “قيود تقنية ممنهجة ” يواجهها ‏الجيش الأوكراني على خدمة الإنترنت الفضائي “ستارشيلد” التي تديرها شركة “سبايس إكس” ‏المملوكة لإيلون ماسك، وتؤدي دوراً رئيسياً في الاتصالات على خطوط الجبهة.‏

وقال زيلينسكي عبر حسابه على التلغرام: “ترصد وحداتنا منذ أيام اضطرابات كبيرة في عمل ‏ستارشيلد على الأراضي الأوكرانية، وتُفرض قيود ممنهجة على سرعة الاتصال عند مستوى ‌‏161 كيلومتراً في الساعة فوق أوكرانيا، ما يعقّد عمليات اعتراض الطائرات المسيّرة الروسية”، ‏مؤكداً أن هذه القيود “ليست أخطاء عشوائية”.‏

وأشار زيلينسكي إلى أنه تلقى تقارير ميدانية بهذا الشأن من وزير الدفاع الأوكراني يفغيني ‏خمارا، والقائد العام للقوات المسلحة ميخائيل دراباتي، مضيفاً أن العسكريين الأوكرانيين تحققوا ‏من ملابسات الأمر، وتبين لهم أن ما يحدث ليس أخطاء عشوائية، بل تقييد ممنهج للسرعة ‏عند مستوى 161 كيلومتراً في الساعة.‏

وحذّر الرئيس الأوكراني من التداعيات الميدانية المباشرة، قائلاً: «للأسف، وقعت إصابات ‏بالفعل بسبب عدم تمكّن وسائل الإسقاط والدفاع الجوي من بلوغ السرعة الكافية لاعتراض ‏الأهداف”، مضيفاً: “هذا الأمر يساعد الروس على قتل المزيد من الأوكرانيين وتوجيه ضربات ‏أكثر دقة ضد بلادنا”.‏

وحذّر الرئيس الأوكراني من التداعيات الميدانية المباشرة لهذه القيود، وقال: “للأسف، وقعت ‏إصابات بالفعل بسبب عدم تمكن وسائل الإسقاط والدفاع الجوي من بلوغ السرعة الكافية ‏لاعتراض الأهداف”، مضيفاً: إن “هذا الأمر يساعد الروس على قتل المزيد من الأوكرانيين ‏وتوجيه ضربات أكثر دقة ضد بلادنا”.‏

ولفت زيلينسكي إلى أن كييف تسعى إلى استيضاح الملابسات والتفاصيل كافة مع الجانب ‏الأمريكي.‏

وتُعدّ “ستارشيلد” النسخة العسكرية المشفّرة من شبكة أقمار “ستارلينك” التابعة لشركة “سبيس ‏إكس” الأمريكية، وتعتمد عليها القوات الأوكرانية لتأمين الاتصالات وتوجيه أنظمة الدفاع ‏الجوي، وتبرز أهمية هذه المنظومة في مواجهة الطائرات المسيّرة الروسية، حيث تتطلب سرعة ‏فائقة للتصدّي لها بكفاءة في ساحة المعركة.‏