المجلس الوطني الفلسطيني: قصف الاحتلال مستشفى ناصر في قطاع غزة جريمة حرب ‏

القدس المحتلة-سانا
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالباً بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن رئيس المجلس روحي فتوح قوله في بيان اليوم الخميس: إن تكرار قتل المرضى وهم على أسرّتهم، واستهداف الأطباء والممرضين أثناء أداء واجبهم الإنساني، يشكل جريمة حرب، ويعكس سياسة ممنهجة تستهدف قتل الفلسطينيين وتدمير مقومات حياتهم.
وأضاف أن إسرائيل تتصرف باعتبارها دولة متمردة على القانون الدولي والقيم الإنسانية والأخلاقية، دون الاكتراث بالمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن جرائمها وحصارها المتواصلين يسهمان في تعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، وسط صمت دولي وعجز عن وقف المأساة.
وأشار فتوح إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يأتي نتيجة سياسة الإفلات من العقاب والحماية السياسية التي توفرها بعض القوى الدولية لقادة الاحتلال الإسرائيلي، ما يشجعهم على تحدي القانون الدولي وتجنب المساءلة والمحاسبة.
وطالب فتوح المجتمع الدولي بتحرك فوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل، ومحاسبة قادتها أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أدانت، اليوم، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي، والذي أسفر عن مقتل ستة من الطواقم الصحية والمرضى والمرافقين وإصابة أكثر من 20 آخرين، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى.