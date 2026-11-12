المجلس الوطني الفلسطيني: قصف الاحتلال مستشفى ناصر في قطاع غزة جريمة حرب ‏

القدس المحتلة-سانا

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر في ‏مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ‏واتفاقيات جنيف، مطالباً بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن رئيس المجلس روحي فتوح قوله في بيان اليوم ‏الخميس: إن تكرار قتل المرضى وهم على أسرّتهم، واستهداف الأطباء والممرضين أثناء أداء ‏واجبهم الإنساني، يشكل جريمة حرب، ويعكس سياسة ممنهجة تستهدف قتل الفلسطينيين ‏وتدمير مقومات حياتهم.‏

وأضاف أن إسرائيل تتصرف باعتبارها دولة متمردة على القانون الدولي والقيم الإنسانية ‏والأخلاقية، دون الاكتراث بالمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن جرائمها وحصارها المتواصلين يسهمان ‏في تعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، وسط صمت دولي وعجز ‏عن وقف المأساة.‏

وأشار فتوح إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يأتي نتيجة سياسة الإفلات من العقاب والحماية ‏السياسية التي توفرها بعض القوى الدولية لقادة الاحتلال الإسرائيلي، ما يشجعهم على تحدي ‏القانون الدولي وتجنب المساءلة والمحاسبة.‏

وطالب فتوح المجتمع الدولي بتحرك فوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات ‏عقابية بحق إسرائيل، ومحاسبة قادتها أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب.‏

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أدانت، اليوم، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى ‏العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي، والذي أسفر عن مقتل ستة من الطواقم الصحية ‏والمرضى والمرافقين وإصابة أكثر من 20 آخرين، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمستشفيات ‏والطواقم الطبية والمرضى.‏