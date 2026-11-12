مقتل فلسطيني وإصابة اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل فلسطيني وأصيب اثنان اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه فلسطينيين ‏اثنين شرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر، كما أصابت ‏ثالثاً برصاصها في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس جنوب القطاع.‏

وفي سياق متصل أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين ‏الفلسطينيين غرب ميناء دير البلح، واعتقلت قواته عدداً منهم.‏

وأوضحت “وفا” أن قوات الاحتلال ألقت خمسة صيادين في البحر، عقب التحقيق معهم على ‏متن أحد الزوارق الحربية، فيما لا يزال بقية الصيادين محتجزين على متن الزورق، دون توفر ‏معلومات عن مصيرهم أو وجهة اقتيادهم.‏

وكان ستة فلسطينيين قُتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف الليلة ‏الماضية مبنى داخل مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس، ما ألحق أضراراً بأقسام طبية ‏داخل المجمع.‏

كما قُتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس الأربعاء، جراء اعتداءات الاحتلال على ‏مناطق متفرقة من القطاع.‏