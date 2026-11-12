مقتل فلسطيني وإصابة اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا
قُتل فلسطيني وأصيب اثنان اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه فلسطينيين اثنين شرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر، كما أصابت ثالثاً برصاصها في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس جنوب القطاع.
وفي سياق متصل أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين الفلسطينيين غرب ميناء دير البلح، واعتقلت قواته عدداً منهم.
وأوضحت “وفا” أن قوات الاحتلال ألقت خمسة صيادين في البحر، عقب التحقيق معهم على متن أحد الزوارق الحربية، فيما لا يزال بقية الصيادين محتجزين على متن الزورق، دون توفر معلومات عن مصيرهم أو وجهة اقتيادهم.
وكان ستة فلسطينيين قُتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف الليلة الماضية مبنى داخل مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس، ما ألحق أضراراً بأقسام طبية داخل المجمع.
كما قُتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس الأربعاء، جراء اعتداءات الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع.