مصرع عشرة أشخاص جرّاء سقوط حافلة من منحدر في نيبال

كاتماندو-سانا ‏

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون اليوم الخميس، جرّاء انقلاب حافلة كهربائية ‏صغيرة وسقوطها من الطريق إلى أسفل منحدر في ناحية ماكوانبور وسط نيبال.‏

‏ ‏

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدث باسم شرطة الناحية مادهاف براساد كافلي قوله: إن ‏الحادث وقع نحو السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي في منطقة تشيساباني غادي بناحية ‏ماكوانبور، عندما هوت المركبة، التي كانت متجهة من كاتماندو إلى ناحية سارلاهي، بمقدار ‌‏700 متر إلى أسفل المنحدر، ما أسفر عن مصرع خمسة رجال وخمس نساء، فيما أصيب ‏خمسة أشخاص آخرين، مضيفاً أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.‏

‏ ‏

وكان شخص لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون في الثالث من الشهر الحالي، جراء تصادم ‏طائرتين مروحيتين ‏في نيبال خلال هبوطهما في منطقة جبال إيفرست.‏

‏ ‏