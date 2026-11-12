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مصرع عشرة أشخاص جرّاء سقوط حافلة من منحدر في نيبال

photo 2026 11 12 11 07 04 مصرع عشرة أشخاص جرّاء سقوط حافلة من منحدر في نيبال
رجال إنقاذ يعملون في موقع حادث تعرضت له حافلة بالقرب من نهر تريشولي في دادينغ-نيبال-شينخوا

كاتماندو-سانا ‏

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون اليوم الخميس، جرّاء انقلاب حافلة كهربائية ‏صغيرة وسقوطها من الطريق إلى أسفل منحدر في ناحية ماكوانبور وسط نيبال.‏
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ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدث باسم شرطة الناحية  مادهاف براساد كافلي قوله: إن ‏الحادث وقع نحو السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي في منطقة تشيساباني غادي بناحية ‏ماكوانبور، عندما هوت المركبة، التي كانت متجهة من كاتماندو إلى ناحية سارلاهي، بمقدار ‌‏700 متر إلى أسفل المنحدر، ما أسفر عن مصرع خمسة رجال وخمس نساء، فيما أصيب ‏خمسة أشخاص آخرين، مضيفاً أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.‏
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وكان شخص لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون في الثالث من الشهر الحالي، جراء تصادم ‏طائرتين مروحيتين ‏في نيبال خلال هبوطهما في منطقة جبال إيفرست.‏
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