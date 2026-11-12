مصرع عشرة أشخاص جرّاء سقوط حافلة من منحدر في نيبال

كاتماندو-سانا
لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون اليوم الخميس، جرّاء انقلاب حافلة كهربائية صغيرة وسقوطها من الطريق إلى أسفل منحدر في ناحية ماكوانبور وسط نيبال.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدث باسم شرطة الناحية مادهاف براساد كافلي قوله: إن الحادث وقع نحو السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي في منطقة تشيساباني غادي بناحية ماكوانبور، عندما هوت المركبة، التي كانت متجهة من كاتماندو إلى ناحية سارلاهي، بمقدار 700 متر إلى أسفل المنحدر، ما أسفر عن مصرع خمسة رجال وخمس نساء، فيما أصيب خمسة أشخاص آخرين، مضيفاً أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.
وكان شخص لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون في الثالث من الشهر الحالي، جراء تصادم طائرتين مروحيتين في نيبال خلال هبوطهما في منطقة جبال إيفرست.