إيطاليا تفعّل مبادرة طوارئ بقيمة 5 ملايين يورو لمواجهة الفيضانات في غزة

روما-سانا‏

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تفعيل مبادرة طوارئ جديدة بقيمة 5 ملايين يورو ‏لدعم قطاع غزة، من خلال هيئة التعاون الإنمائي الإيطالية، بهدف مواجهة الفيضانات التي ‏اجتاحت مخيمات النازحين في الأيام الأخيرة، وفاقمت الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً في ‏القطاع.

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ونقلت وكالة “آكي” عن تاياني قوله، خلال إحاطة أمام مجلس النواب أمس الأربعاء: إن هذا ‏الالتزام يأتي في إطار المسار الذي حددته مبادرة “غذاء من أجل غزة”، مشيراً إلى أنها نجحت، ‏رغم عدم حصولها على موافقة كاملة من مجلس النواب، في إيصال آلاف الأطنان من المواد ‏الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع، بفضل التعاون الوثيق مع وكالات ‏الأمم المتحدة في روما.‏

وفي سياق متصل، جدد تاياني موقف بلاده الرافض للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، مؤكداً أن ‏موقف الحكومة الإيطالية من الضفة الغربية واضح، وأنها تعارض التوسع الاستيطاني وتدين ‏بشدة عنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.‏

وشدد تاياني على أن هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تأجيج عدم الاستقرار وتقويض فرص ‏تحقيق حل الدولتين، لافتاً إلى أن روما تواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتحديد مزيد من ‏التدابير، بما فيها مصادرة منتجات المستوطنات غير الشرعية ومقاطعة الأنشطة الاقتصادية ‏المرتبطة بها.‏

وتأتي تصريحات الوزير الإيطالي عقب تحذيرات فلسطينية وأممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية ‏في غزة مع حلول فصل الشتاء، في ظل اتساع أزمة النزوح والإيواء.‏

وأفادت تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن الأمطار الغزيرة والرياح تسببت ‏مؤخراً بغمر مواقع للنازحين وتضرر أكثر من 40 ألف خيمة ومأوى و9 منشآت صحية، وسط ‏نقص حاد في مستلزمات الإيواء ووسائل الحماية من البرد، وتدهور شبكات المياه والصرف ‏الصحي، ما يضاعف المخاطر الصحية والإنسانية التي تهدد مئات آلاف الأسر.‏