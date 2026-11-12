إيطاليا تفعّل مبادرة طوارئ بقيمة 5 ملايين يورو لمواجهة الفيضانات في غزة

روما-سانا
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تفعيل مبادرة طوارئ جديدة بقيمة 5 ملايين يورو لدعم قطاع غزة، من خلال هيئة التعاون الإنمائي الإيطالية، بهدف مواجهة الفيضانات التي اجتاحت مخيمات النازحين في الأيام الأخيرة، وفاقمت الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً في القطاع.
ونقلت وكالة “آكي” عن تاياني قوله، خلال إحاطة أمام مجلس النواب أمس الأربعاء: إن هذا الالتزام يأتي في إطار المسار الذي حددته مبادرة “غذاء من أجل غزة”، مشيراً إلى أنها نجحت، رغم عدم حصولها على موافقة كاملة من مجلس النواب، في إيصال آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع، بفضل التعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة في روما.
وفي سياق متصل، جدد تاياني موقف بلاده الرافض للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، مؤكداً أن موقف الحكومة الإيطالية من الضفة الغربية واضح، وأنها تعارض التوسع الاستيطاني وتدين بشدة عنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد تاياني على أن هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تأجيج عدم الاستقرار وتقويض فرص تحقيق حل الدولتين، لافتاً إلى أن روما تواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتحديد مزيد من التدابير، بما فيها مصادرة منتجات المستوطنات غير الشرعية ومقاطعة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
وتأتي تصريحات الوزير الإيطالي عقب تحذيرات فلسطينية وأممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع حلول فصل الشتاء، في ظل اتساع أزمة النزوح والإيواء.
وأفادت تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن الأمطار الغزيرة والرياح تسببت مؤخراً بغمر مواقع للنازحين وتضرر أكثر من 40 ألف خيمة ومأوى و9 منشآت صحية، وسط نقص حاد في مستلزمات الإيواء ووسائل الحماية من البرد، وتدهور شبكات المياه والصرف الصحي، ما يضاعف المخاطر الصحية والإنسانية التي تهدد مئات آلاف الأسر.