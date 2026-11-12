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الصحة الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال مجمع ناصر الطبي وتطالب بحماية دولية للمستشفيات ‏

وزارة الصحة.jpg e089f90b 7bda 40c3 b3f4 da8adb126cc0.jpg 0dfc4a7a b78b 4f7b 9772 80f4d366d9e7 الصحة الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال مجمع ناصر الطبي وتطالب بحماية دولية للمستشفيات ‏
مبنى وزارة الصحة الفلسطينية-وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى ‏العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل 6 من الطواقم ‏الصحية والمرضى والمرافقين وإصابة آخرين، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية ‏للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى.‏

وقالت الوزارة في بيان عبر قناتها على تلغرام: إن استهداف منشأة طبية تضم مرضى يتلقون ‏العلاج وطواقم تؤدي واجبها الإنساني والمهني، يمثل اعتداءً خطيراً على المنظومة الصحية، ‏وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها ‏والمرضى.‏

وأكدت أن استمرار استهداف المستشفيات ومرافقها الطبية يفاقم من معاناة المرضى والجرحى، ‏ويهدد ما تبقى من قدرة القطاع الصحي على تقديم خدماته، في ظل الظروف الكارثية التي ‏يعيشها قطاع غزة.‏

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل ‏لتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى، والعمل على وقف هذه الهجمات ‏ومحاسبة المسؤولين عنها.‏

وكان مدير مجمع ناصر الطبي الدكتور أحمد الفرا أعلن خروج المبنى الذي تعرض للقصف ‏الإسرائيلي بالكامل من الخدمة، مبيناً أن المجمع يقدم خدمات صحية لنحو مليون فلسطيني في ‏القطاع، وأنه المجمع الوحيد الذي تُجرى فيه عمليات جراحية.‏

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