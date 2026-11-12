الصحة الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال مجمع ناصر الطبي وتطالب بحماية دولية للمستشفيات ‏

القدس المحتلة-سانا
أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل 6 من الطواقم الصحية والمرضى والمرافقين وإصابة آخرين، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى.
وقالت الوزارة في بيان عبر قناتها على تلغرام: إن استهداف منشأة طبية تضم مرضى يتلقون العلاج وطواقم تؤدي واجبها الإنساني والمهني، يمثل اعتداءً خطيراً على المنظومة الصحية، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها والمرضى.
وأكدت أن استمرار استهداف المستشفيات ومرافقها الطبية يفاقم من معاناة المرضى والجرحى، ويهدد ما تبقى من قدرة القطاع الصحي على تقديم خدماته، في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى، والعمل على وقف هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكان مدير مجمع ناصر الطبي الدكتور أحمد الفرا أعلن خروج المبنى الذي تعرض للقصف الإسرائيلي بالكامل من الخدمة، مبيناً أن المجمع يقدم خدمات صحية لنحو مليون فلسطيني في القطاع، وأنه المجمع الوحيد الذي تُجرى فيه عمليات جراحية.