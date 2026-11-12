الصحة الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال مجمع ناصر الطبي وتطالب بحماية دولية للمستشفيات ‏

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى ‏العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل 6 من الطواقم ‏الصحية والمرضى والمرافقين وإصابة آخرين، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية ‏للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى.‏

وقالت الوزارة في بيان عبر قناتها على تلغرام: إن استهداف منشأة طبية تضم مرضى يتلقون ‏العلاج وطواقم تؤدي واجبها الإنساني والمهني، يمثل اعتداءً خطيراً على المنظومة الصحية، ‏وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها ‏والمرضى.‏

وأكدت أن استمرار استهداف المستشفيات ومرافقها الطبية يفاقم من معاناة المرضى والجرحى، ‏ويهدد ما تبقى من قدرة القطاع الصحي على تقديم خدماته، في ظل الظروف الكارثية التي ‏يعيشها قطاع غزة.‏

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل ‏لتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى، والعمل على وقف هذه الهجمات ‏ومحاسبة المسؤولين عنها.‏

وكان مدير مجمع ناصر الطبي الدكتور أحمد الفرا أعلن خروج المبنى الذي تعرض للقصف ‏الإسرائيلي بالكامل من الخدمة، مبيناً أن المجمع يقدم خدمات صحية لنحو مليون فلسطيني في ‏القطاع، وأنه المجمع الوحيد الذي تُجرى فيه عمليات جراحية.‏