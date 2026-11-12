منشأة جديدة في كوريا الجنوبية لاختبار أنظمة قتال المدمرات المتطورة

سيئول-سانا‏

أعلنت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن وكالة مشتريات ‏الأسلحة الحكومية ستفتتح منشأة اختبار برية للتحقق من منظومة قتال رئيسة سيتم تركيبها في ‏الجيل القادم من مدمرات البحرية الكورية الجنوبية، التي لا تزال قيد التطوير.‏

ونقلت وكالة “يونهاب” عن الإدارة قولها في بيان: إن هذه المنشأة التي ستتم مراسم افتتاحها في ‏وقت لاحق اليوم في مركز سامتشيوك للأبحاث البحرية التابع لوكالة تطوير الدفاع، تُعدّ الأكبر ‏من نوعها في كوريا الجنوبية لاختبار منظومات القتال الخاصة بالمدمرات، مشيرة إلى أنه من ‏المقرر أن تبدأ عملياتها رسمياً عام 2027.‏

ويُتوقع أن تُساعد المنشأة، التي تبلغ مساحتها 6,700 متر مربع، في الكشف عن أي مشاكل ‏فنية في منظومة القتال مُسبقاً قبل تركيبها على المدمرات الكورية من الجيل القادم (‏KDDX‏).‏

وفي إطار المشروع المشار إليه، ستقوم كوريا الجنوبية ببناء ست مدمرات من طراز إيجيس، ‏تزن كل منها 7,000 طن، وتأتي مجهزة بمنظومات أسلحة رئيسة باستخدام تقنيات مطورة ‏محلياً.‏

ويُعدّ نظام القتال الجديد جزءاً أساسياً من هذه المدمرة، حيث يقوم برصد التهديدات المعادية ‏والتصدي لها من خلال دمج مختلف أجهزة الاستشعار وأنظمة الاتصالات والملاحة المثبتة على ‏متنها.‏

ومن المتوقع أن تصبح مدمرات الجيل القادم إحدى الأصول الاستراتيجية الأساسية للبحرية، إذ ‏توفر قدرات تُضاهي قدرات مدمرات إيجيس من فئة الملك “سيجونغ” التي تزن 7,100 طن، ‏والتي تُعتبر حالياً أقوى السفن البحرية الحربية.‏

وتعتزم إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي استخدام قاعدة الاختبار لتطوير تقنيات متقدمة لمنظومات ‏القتال على المدى البعيد، وذلك في إطار جهودها لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية.‏