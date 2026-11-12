منشأة جديدة في كوريا الجنوبية لاختبار أنظمة قتال المدمرات المتطورة

سيئول-سانا
أعلنت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية ستفتتح منشأة اختبار برية للتحقق من منظومة قتال رئيسة سيتم تركيبها في الجيل القادم من مدمرات البحرية الكورية الجنوبية، التي لا تزال قيد التطوير.
ونقلت وكالة “يونهاب” عن الإدارة قولها في بيان: إن هذه المنشأة التي ستتم مراسم افتتاحها في وقت لاحق اليوم في مركز سامتشيوك للأبحاث البحرية التابع لوكالة تطوير الدفاع، تُعدّ الأكبر من نوعها في كوريا الجنوبية لاختبار منظومات القتال الخاصة بالمدمرات، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ عملياتها رسمياً عام 2027.
ويُتوقع أن تُساعد المنشأة، التي تبلغ مساحتها 6,700 متر مربع، في الكشف عن أي مشاكل فنية في منظومة القتال مُسبقاً قبل تركيبها على المدمرات الكورية من الجيل القادم (KDDX).
وفي إطار المشروع المشار إليه، ستقوم كوريا الجنوبية ببناء ست مدمرات من طراز إيجيس، تزن كل منها 7,000 طن، وتأتي مجهزة بمنظومات أسلحة رئيسة باستخدام تقنيات مطورة محلياً.
ويُعدّ نظام القتال الجديد جزءاً أساسياً من هذه المدمرة، حيث يقوم برصد التهديدات المعادية والتصدي لها من خلال دمج مختلف أجهزة الاستشعار وأنظمة الاتصالات والملاحة المثبتة على متنها.
ومن المتوقع أن تصبح مدمرات الجيل القادم إحدى الأصول الاستراتيجية الأساسية للبحرية، إذ توفر قدرات تُضاهي قدرات مدمرات إيجيس من فئة الملك “سيجونغ” التي تزن 7,100 طن، والتي تُعتبر حالياً أقوى السفن البحرية الحربية.
وتعتزم إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي استخدام قاعدة الاختبار لتطوير تقنيات متقدمة لمنظومات القتال على المدى البعيد، وذلك في إطار جهودها لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية.