باكستان: مقتل 10 عناصر من الشرطة و18 مسلحاً في هجوم قرب كوهات

إسلام أباد-سانا

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هاجم مسلّحون أمس الأربعاء قافلة للشرطة الباكستانية قرب موقع يُستخرج فيه ‏الذهب بصورة غير قانونية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 10‏من عناصر الشرطة، فيما قتل 18 مسلحاً في الاشتباكات التي أعقبت الهجوم، وفق ما أعلنت ‏شرطة الإقليم.‏

وقالت الشرطة في بيان على منصة إكس: إن عناصر من الشرطة كانوا عائدين من منجم في ‏منطقة غومبات التابعة لمقاطعة كوهات عندما تعرضوا لإطلاق نار من المسلحين. ‏

وفي عملية أمنية منفصلة بمنطقة أوراكزاي التابعة لمقاطعة كوهات، قُتل عشرة مسلحين آخرين ‏ينتمون إلى الحركة، وضُبطت كمية كبيرة من الأسلحة بحوزتهم، وفق ما نقلت الوكالة عن ‏مسؤول محلي.‏

وذكر مسؤول في منطقة أوراكزاي التابعة لكوهات لوكالة فرانس برس، أن 10 مسلحين قُتلوا ‏خلال عملية منفصلة في المقاطعة، مشيراً إلى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة كانت بحوزتهم.‏

وتواجه قوات الأمن الباكستانية تصاعداً في الهجمات المسلحة بإقليم خيبر بختونخوا المحاذي ‏لأفغانستان، حيث تتهم إسلام أباد مجموعات مسلحة بالانطلاق من الأراضي الأفغانية لتنفيذ ‏هجمات داخل باكستان، فيما تنفي الحكومة الأفغانية هذه الاتهامات.‏