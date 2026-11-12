باكستان: مقتل 10 عناصر من الشرطة و18 مسلحاً في هجوم قرب كوهات

إسلام أباد-سانا
هاجم مسلّحون أمس الأربعاء قافلة للشرطة الباكستانية قرب موقع يُستخرج فيه الذهب بصورة غير قانونية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 10من عناصر الشرطة، فيما قتل 18 مسلحاً في الاشتباكات التي أعقبت الهجوم، وفق ما أعلنت شرطة الإقليم.
وقالت الشرطة في بيان على منصة إكس: إن عناصر من الشرطة كانوا عائدين من منجم في منطقة غومبات التابعة لمقاطعة كوهات عندما تعرضوا لإطلاق نار من المسلحين.
وفي عملية أمنية منفصلة بمنطقة أوراكزاي التابعة لمقاطعة كوهات، قُتل عشرة مسلحين آخرين ينتمون إلى الحركة، وضُبطت كمية كبيرة من الأسلحة بحوزتهم، وفق ما نقلت الوكالة عن مسؤول محلي.
وذكر مسؤول في منطقة أوراكزاي التابعة لكوهات لوكالة فرانس برس، أن 10 مسلحين قُتلوا خلال عملية منفصلة في المقاطعة، مشيراً إلى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة كانت بحوزتهم.
وتواجه قوات الأمن الباكستانية تصاعداً في الهجمات المسلحة بإقليم خيبر بختونخوا المحاذي لأفغانستان، حيث تتهم إسلام أباد مجموعات مسلحة بالانطلاق من الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات داخل باكستان، فيما تنفي الحكومة الأفغانية هذه الاتهامات.