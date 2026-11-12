زيلينسكي: نتائج مفاوضات إنهاء الحرب تعتمد على موقف واشنطن من موسكو

دبلن-سانا‏

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن فرص تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الرامية ‏إلى إنهاء الحرب مع روسيا قبل نهاية العام الجاري تعتمد إلى حد كبير على طبيعة الحوار بين ‏الولايات المتحدة وروسيا، وموقف واشنطن من موسكو.‏

ونقلت وكالة رويترز عن زيلينسكي قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ‏الأيرلندي مايكل مارتن، مساء الأربعاء في العاصمة دبلن: إن كييف تأمل تحقيق نتائج قبل ‏نهاية العام، وستبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن الكثير سيتوقف على الحوار ‏المرتقب بين الجانبين الأمريكي والروسي.‏

وأضاف زيلينسكي: إن الولايات المتحدة تبدو راغبة في تحقيق نتائج هذا العام، وذلك بعد ‏المحادثات التي قادتها واشنطن بين مفاوضين روس وأوكرانيين في أبوظبي، والتي أسفرت عن ‏اتفاق لإطلاق سراح عدد كبير من أسرى الحرب، دون التوصل إلى تفاهمات ملموسة أخرى ‏بشأن إنهاء الحرب.‏

ومن المقرر أن يجري المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات مع الرئيس ‏الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، قبل التوجه إلى دبلن للقاء زيلينسكي، فيما وصف كوشنر ‏محادثات أبوظبي بأنها خطوة أولى جيدة، رغم استمرار انعدام الثقة بين الطرفين.‏

وكانت المحادثات الروسية الأوكرانية في أبوظبي، التي جرت برعاية أمريكية واستمرت يومين، ‏قد شهدت اتفاقاً على عملية تبادل واسعة لأسرى الحرب، فيما بقيت الخلافات قائمة بشأن ‏قضايا رئيسية، بينها مسألة الأراضي، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية ‏تنهي الحرب المستمرة منذ شباط 2022.‏

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