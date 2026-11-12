زيلينسكي: نتائج مفاوضات إنهاء الحرب تعتمد على موقف واشنطن من موسكو

دبلن-سانا
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن فرص تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا قبل نهاية العام الجاري تعتمد إلى حد كبير على طبيعة الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا، وموقف واشنطن من موسكو.
ونقلت وكالة رويترز عن زيلينسكي قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، مساء الأربعاء في العاصمة دبلن: إن كييف تأمل تحقيق نتائج قبل نهاية العام، وستبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن الكثير سيتوقف على الحوار المرتقب بين الجانبين الأمريكي والروسي.
وأضاف زيلينسكي: إن الولايات المتحدة تبدو راغبة في تحقيق نتائج هذا العام، وذلك بعد المحادثات التي قادتها واشنطن بين مفاوضين روس وأوكرانيين في أبوظبي، والتي أسفرت عن اتفاق لإطلاق سراح عدد كبير من أسرى الحرب، دون التوصل إلى تفاهمات ملموسة أخرى بشأن إنهاء الحرب.
ومن المقرر أن يجري المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، قبل التوجه إلى دبلن للقاء زيلينسكي، فيما وصف كوشنر محادثات أبوظبي بأنها خطوة أولى جيدة، رغم استمرار انعدام الثقة بين الطرفين.
وكانت المحادثات الروسية الأوكرانية في أبوظبي، التي جرت برعاية أمريكية واستمرت يومين، قد شهدت اتفاقاً على عملية تبادل واسعة لأسرى الحرب، فيما بقيت الخلافات قائمة بشأن قضايا رئيسية، بينها مسألة الأراضي، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ شباط 2022.