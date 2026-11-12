الرئيس الكولومبي: مقتل 8 أشخاص بغارة جوية استهدفت عصابة “عشيرة الخليج”‏

بوغوتا-سانا
أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا مقتل ثمانية أشخاص، بينهم قيادي بارز في عصابة “عشيرة الخليج” الإجرامية، جراء غارة جوية نفذتها القوات المسلحة شمال غرب البلاد.
وقال دي لا إسبريلا في منشور على منصة “إكس”: إن الحصيلة الأولية للعملية التي أطلق عليها اسم “نحميا” بلغت ثمانية قتلى، بينهم هامنتون موسكيرا، الملقب بـ”نيغرو بيريا”، والذي كان يقود الهيكل الفرعي للتنظيم في المنطقة، مشيراً إلى أن سجله الإجرامي يمتد لأكثر من 20 عاماً.
وأضاف الرئيس الكولومبي: إن موسكيرا كان مدرجاً على قائمة أكثر عشرة قادة مطلوبين في البلاد، ومتهماً بإصدار أوامر بتنفيذ عمليات قتل وتهجير قسري وشن هجمات على قوات الأمن، موضحاً أن القوات صادرت خلال العملية خمسة بنادق ومسدسين وأربعة ألغام مضادة للأفراد ومعدات اتصالات، ودمرت معسكراً كان يستخدمه التنظيم.
وتخوض الحكومة الكولومبية صراعاً شرساً مع عصابات تجارة المخدرات، في سبيل مكافحة زراعات “الكوكا” غير المشروعة، والتي تعد المكوّن الأساسي لصناعة مخدر الكوكايين، الذي تُعدّ كولومبيا أكبر دولة منتجة له في العالم.