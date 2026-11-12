الرئيس الكولومبي: مقتل 8 أشخاص بغارة جوية استهدفت عصابة “عشيرة الخليج”‏

بوغوتا-سانا‏

أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا مقتل ثمانية أشخاص، بينهم قيادي بارز في ‏عصابة “عشيرة الخليج” الإجرامية، جراء غارة جوية نفذتها القوات المسلحة شمال غرب البلاد.‏

وقال دي لا إسبريلا في منشور على منصة “إكس”: إن الحصيلة الأولية للعملية التي أطلق ‏عليها اسم “نحميا” بلغت ثمانية قتلى، بينهم هامنتون موسكيرا، الملقب بـ”نيغرو بيريا”، والذي ‏كان يقود الهيكل الفرعي للتنظيم في المنطقة، مشيراً إلى أن سجله الإجرامي يمتد لأكثر من 20 ‏عاماً.‏

وأضاف الرئيس الكولومبي: إن موسكيرا كان مدرجاً على قائمة أكثر عشرة قادة مطلوبين في ‏البلاد، ومتهماً بإصدار أوامر بتنفيذ عمليات قتل وتهجير قسري وشن هجمات على قوات ‏الأمن، موضحاً أن القوات صادرت خلال العملية خمسة بنادق ومسدسين وأربعة ألغام مضادة ‏للأفراد ومعدات اتصالات، ودمرت معسكراً كان يستخدمه التنظيم.‏

وتخوض الحكومة الكولومبية صراعاً شرساً مع عصابات تجارة المخدرات، في سبيل مكافحة ‏زراعات “الكوكا” غير المشروعة، والتي تعد المكوّن الأساسي لصناعة مخدر الكوكايين، الذي ‏تُعدّ كولومبيا أكبر دولة منتجة له في العالم.‏