مقتل 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 بقصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في غزة

غزة- سانا
قُتل ستة فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف، ليلة الخميس، مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما ألحق أضراراً كبيرة بأقسام طبية داخل المجمع.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل قوله: إن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثامين ستة قتلى وإجلاء أكثر من 20 مصاباً جراء القصف الإسرائيلي.
وأوضح أن القصف ألحق أضراراً بالطابق الثاني من المجمع، وطالت قسم الإفاقة وأقسام جراحة النساء والرجال والباطنة، مشيراً إلى أن القصف تسبب بحالة من الهلع بين المرضى.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74 ألفاً و653 قتيلاً و176 ألفاً و7 مصابين، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإنقاذ إليهم.