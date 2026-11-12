مقتل 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 بقصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في غزة

غزة- سانا‏

قُتل ستة فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف، ليلة ‏الخميس، مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ‏ما ألحق أضراراً كبيرة بأقسام طبية داخل المجمع.‏

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل ‏قوله: إن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثامين ستة قتلى وإجلاء أكثر من 20 مصاباً ‏جراء القصف الإسرائيلي.‏

وأوضح أن القصف ألحق أضراراً بالطابق الثاني من المجمع، وطالت قسم الإفاقة وأقسام جراحة ‏النساء والرجال والباطنة، مشيراً إلى أن القصف تسبب بحالة من الهلع بين المرضى.‏

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على ‏القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74 ألفاً و653 قتيلاً و176 ألفاً و7 مصابين، ‏مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول ‏طواقم الإنقاذ إليهم.‏