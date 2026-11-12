الخميس 12 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: مقتل 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 بقصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في غزة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

مقتل 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 بقصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في غزة

IMG 20261112 045759 565.jpg 92601f21 ca32 4763 8c8c 629d04e6fae1 مقتل 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 بقصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في غزة
مجمع ناصر الطبي-غزة-وكالة الأنباء الفلسطينية

غزة- سانا‏

قُتل ستة فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف، ليلة ‏الخميس، مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ‏ما ألحق أضراراً كبيرة بأقسام طبية داخل المجمع.‏

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل ‏قوله: إن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثامين ستة قتلى وإجلاء أكثر من 20 مصاباً ‏جراء القصف الإسرائيلي.‏

وأوضح أن القصف ألحق أضراراً بالطابق الثاني من المجمع، وطالت قسم الإفاقة وأقسام جراحة ‏النساء والرجال والباطنة، مشيراً إلى أن القصف تسبب بحالة من الهلع بين المرضى.‏

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على ‏القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74 ألفاً و653 قتيلاً و176 ألفاً و7 مصابين، ‏مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول ‏طواقم الإنقاذ إليهم.‏

اليونيفيل: مسيّرتان إسرائيليتان هددتا جنودنا ورددنا بإجراء دفاعي
‏21 قتيلاً وخمسة مفقودين جراء الأمطار الغزيرة في نيبال
تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بحماية من قوات الاحتلال وسط صمت دولي
الصين وإندونيسيا تختتمان مناورة بحرية شرقي تايوان
رئيس الإمارات يؤكد تضامن بلاده الكامل مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار