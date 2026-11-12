الدفاع المدني السعودي: سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما قرب مكة المكرمة

الرياض-سانا‏

أعلن الدفاع المدني السعودي، ليلة الخميس، سقوط شظايا صاروخين باليستيين في منطقة مكة ‏المكرمة، بعد اعتراضهما وتدميرهما، إثر إطلاقهما من قبل ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة.‏

وفي بيان نشره على منصة إكس قال الدفاع المدني: إن الشظايا سقطت في مواقع عدة، بينها ‏قرية سبوحة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت بمتابعة الحادث فور وقوعه، ونفذت ‏الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة السكان والممتلكات.‏

وأدان البيان استهداف الأعيان المدنية لما يشكله من انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ويعكس ‏خطورة الهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي.‏

وأوضح البيان أن الجهات المختصة توجهت لمكان الحادث فور وقوعه، ونفذت جميع ‏الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، واتخاذ ما يلزم لسلامة الأرواح ‏والممتلكات.‏

وكان المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي أعلن، مساء أمس الأربعاء عبر منصة “إكس” ‏أن “الدفاع الجوي اعترض ودمّر في المنطقة الغربية صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا ‏الحوثي”.‏