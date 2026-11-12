الخميس 12 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الدفاع المدني السعودي: سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما قرب مكة المكرمة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الدفاع المدني السعودي: سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما قرب مكة المكرمة

a76dee1a d13a 4852 aed9 e1a04e775238 v3 860x484 1 1 1 الدفاع المدني السعودي: سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما قرب مكة المكرمة
شعار الدفاع المدني السعودي - الرياض - وكالة الأنباء السعودية

الرياض-سانا‏

أعلن الدفاع المدني السعودي، ليلة الخميس، سقوط شظايا صاروخين باليستيين في منطقة مكة ‏المكرمة، بعد اعتراضهما وتدميرهما، إثر إطلاقهما من قبل ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة.‏

وفي بيان نشره على منصة إكس قال الدفاع المدني: إن الشظايا سقطت في مواقع عدة، بينها ‏قرية سبوحة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت بمتابعة الحادث فور وقوعه، ونفذت ‏الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة السكان والممتلكات.‏

وأدان البيان استهداف الأعيان المدنية لما يشكله من انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ويعكس ‏خطورة الهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي.‏

وأوضح البيان أن الجهات المختصة توجهت لمكان الحادث فور وقوعه، ونفذت جميع ‏الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، واتخاذ ما يلزم لسلامة الأرواح ‏والممتلكات.‏

وكان المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي أعلن، مساء أمس الأربعاء عبر منصة “إكس” ‏أن “الدفاع الجوي اعترض ودمّر في المنطقة الغربية صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا ‏الحوثي”.‏

الرئيس البرازيلي يطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن ناشطين في “أسطول الصمود”
تركيا: القبض على أحد منفذي هجوم “ريحانلي” الإرهابي المرتبط بالنظام ‏البائد
ارتقاء 11 شخصا بغارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان
“محدث” ارتفاع الإصابات إلى ست جراء سقوط شظايا صاروخ معادٍ في أبو ظبي
حريق في دار للأيتام بالجزائر يخلف 11 قتيلاً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار