قتيل و10 مصابين جراء انهيار جزئي لمبنى في بروكلين بنيويورك

نيويورك-سانا
قُتل شخص وأصيب عشرة آخرون، جراء انهيار جزئي لمبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في حي فلاتبوش بمنطقة بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن أشخاص يُحتمل أنهم عالقون تحت الأنقاض.
ونقلت شبكة “إيه بي سي 7” الأمريكية عن مسؤولين في إدارة الإطفاء بنيويورك قولهم إن الانهيار وقع بعد الساعة الرابعة من مساء أمس بالتوقيت المحلي، في مبنى يقع عند الرقم 1321 من شارع فلاتبوش، ضمن موقع بناء مفتوح في شارع بيدفورد.
وأوضح المسؤولون أن أربعة من المصابين في حالة حرجة، فيما أصيب ستة آخرون بجروح طفيفة، وقد جرى نقلهم جميعاً إلى مستشفيات قريبة، بينما أُعلن عن وفاة شخص في موقع الحادث.
وأضافوا أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن أشخاص آخرين قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض، في وقت يشارك فيه مفتشو إدارة المباني في عمليات الإنقاذ وفحص السلامة الإنشائية للمباني المجاورة.
ودعت شرطة نيويورك السكان إلى تجنب المنطقة المحيطة بشارعي بيدفورد وفلاتبوش، محذرة من إغلاق طرق وازدحام مروري جراء الحادث.
وشهدت بروكلين حوادث انهيار مماثلة في السنوات الأخيرة، بعضها ارتبط بأعمال البناء والترميم والحفر، وأسفر بعضها عن وفيات، في حين لا تزال أسباب انهيار مبنى فلاتبوش قيد التحقيق.