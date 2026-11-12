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قتيل و10 مصابين جراء انهيار جزئي لمبنى في بروكلين بنيويورك

GettyImages 2304176375 قتيل و10 مصابين جراء انهيار جزئي لمبنى في بروكلين بنيويورك
انهيار جزئي لمبنى في بروكلين بنيويورك-وكالة رويترز

نيويورك-سانا‏

قُتل شخص وأصيب عشرة آخرون، جراء انهيار جزئي لمبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في حي ‏فلاتبوش بمنطقة بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث ‏عن أشخاص يُحتمل أنهم عالقون تحت الأنقاض.‏

ونقلت شبكة “إيه بي سي 7” الأمريكية عن مسؤولين في إدارة الإطفاء بنيويورك قولهم إن ‏الانهيار وقع بعد الساعة الرابعة من مساء أمس بالتوقيت المحلي، في مبنى يقع عند الرقم ‌‏1321 من شارع فلاتبوش، ضمن موقع بناء مفتوح في شارع بيدفورد.‏

وأوضح المسؤولون أن أربعة من المصابين في حالة حرجة، فيما أصيب ستة آخرون بجروح ‏طفيفة، وقد جرى نقلهم جميعاً إلى مستشفيات قريبة، بينما أُعلن عن وفاة شخص في موقع ‏الحادث.‏

وأضافوا أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن أشخاص آخرين قد يكونون محاصرين تحت ‏الأنقاض، في وقت يشارك فيه مفتشو إدارة المباني في عمليات الإنقاذ وفحص السلامة ‏الإنشائية للمباني المجاورة.‏

ودعت شرطة نيويورك السكان إلى تجنب المنطقة المحيطة بشارعي بيدفورد وفلاتبوش، محذرة ‏من إغلاق طرق وازدحام مروري جراء الحادث.‏

وشهدت بروكلين حوادث انهيار مماثلة في السنوات الأخيرة، بعضها ارتبط بأعمال البناء ‏والترميم والحفر، وأسفر بعضها عن وفيات، في حين لا تزال أسباب انهيار مبنى فلاتبوش قيد ‏التحقيق.‏
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