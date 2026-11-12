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فرنسا ترحل مسؤولاً إسرائيلياً لدى وصوله باريس بسبب نشاطه الاستيطاني بالضفة الغربية

33dfcdfac03840a2e7af0149ab1cd413 فرنسا ترحل مسؤولاً إسرائيلياً لدى وصوله باريس بسبب نشاطه الاستيطاني بالضفة الغربية
وزارة الخارجية الفرنسية-وكالة AFP

باريس -سانا‏

منعت السلطات الفرنسية رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة ‏الغربية يوسي داغان من دخول أراضيها، وأرغمته على مغادرة البلاد لدى وصول طائرته إلى ‏أحد مطارات باريس، بسبب دوره البارز في تنفيذ السياسات الاستيطانية.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس” اليوم الأربعاء عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها: إن داغان “خاضع ‏لحظر إداري من الأراضي الفرنسية بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة ‏الغربية”، مشددةً على أن “بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويقوّض حل الدولتين”.‏

وأقر مكتب داغان في بيان أنه أُجبر على مغادرة فرنسا بعد هبوط الطائرة التي كان يستقلها في ‏أحد مطارات باريس الأسبوع الماضي، وأوضح أنه “أُوقِف جانباً خلال فحص جواز السفر ‏واستُجوب” قبل إبلاغه بأنه ممنوع من دخول الأراضي الفرنسية.‏

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد التوتر بين إسرائيل ودول أوروبية، بسبب تصاعد اعتداءات ‏الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة المستوطنين، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.‏

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار ‏حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023.‏

وأدى تصاعد الاعتداءات إلى إعلان دول عدة في أيلول الماضي، بينها فرنسا، نيتها فرض ‏عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.‏

واعتمدت لجنة برلمانية فرنسية أول أمس الإثنين، مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد ‏منتجات المستوطنات الإسرائيلية والخدمات التي تسهم في بنائها.‏

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