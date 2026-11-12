فرنسا ترحل مسؤولاً إسرائيلياً لدى وصوله باريس بسبب نشاطه الاستيطاني بالضفة الغربية

باريس -سانا
منعت السلطات الفرنسية رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية يوسي داغان من دخول أراضيها، وأرغمته على مغادرة البلاد لدى وصول طائرته إلى أحد مطارات باريس، بسبب دوره البارز في تنفيذ السياسات الاستيطانية.
ونقلت وكالة “فرانس برس” اليوم الأربعاء عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها: إن داغان “خاضع لحظر إداري من الأراضي الفرنسية بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة الغربية”، مشددةً على أن “بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويقوّض حل الدولتين”.
وأقر مكتب داغان في بيان أنه أُجبر على مغادرة فرنسا بعد هبوط الطائرة التي كان يستقلها في أحد مطارات باريس الأسبوع الماضي، وأوضح أنه “أُوقِف جانباً خلال فحص جواز السفر واستُجوب” قبل إبلاغه بأنه ممنوع من دخول الأراضي الفرنسية.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد التوتر بين إسرائيل ودول أوروبية، بسبب تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة المستوطنين، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وأدى تصاعد الاعتداءات إلى إعلان دول عدة في أيلول الماضي، بينها فرنسا، نيتها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
واعتمدت لجنة برلمانية فرنسية أول أمس الإثنين، مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والخدمات التي تسهم في بنائها.