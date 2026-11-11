الجيش الألماني يوقف استخدام مسيّرات صينية في التدريبات

برلين-سانا

قررت القوات المسلحة الألمانية وقف استخدام أنواع معينة من الطائرات المسيّرة صينية الصنع في ثكناتها وميادين التدريب التابعة لها، في خطوة تأتي على خلفية مخاوف أمنية من إمكانية جمع البيانات ونقلها إلى أجهزة الاستخبارات الصينية.

ونقلت إذاعة دويتشلاندفونك الألمانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله اليوم الأربعاء: إن هذه الطائرات ستُستبدل، في المقام الأول، بنماذج أوروبية الصنع، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس أيضاً فرض قيود على قيادة المركبات المتصلة بالشبكة والمزودة بأجهزة استشعار.

وحذّر خبراء من المخاطر الأمنية الناجمة عن السماح للطائرات المسيّرة والسيارات الصينية المتصلة بالشبكة بدخول القواعد العسكرية، ولا سيما احتمال استخدامها في جمع صور ومعلومات حساسة.

ورصدت القوات المسلحة النرويجية خلال تدريب أمني داخلي مؤخراً سيارات صينية الصنع مستأجرة كانت تسجل مقاطع فيديو، بينما تنفي الشركات الصينية باستمرار اتهامات التجسس، رغم إلزام القوانين في الصين الشركات بإحالة البيانات التي تجمعها إلى السلطات الأمنية عند الاشتباه بوجود تهديد أمني.