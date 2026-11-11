القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة 138 من ميليشيا الحوثي

عدن-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء، أن عملياتها أسفرت عن مقتل وإصابة 138 من ميليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية، في ضربات جوية ونارية ضد مواقعها وتجمعاتها وتعزيزاتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات، ضمن عملية “فجر اليمن”.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان على منصة (إكس): “أسفرت العمليات عن مقتل وإصابة 138 من ميليشيا الحوثي بينهم من تلقى تدريبهم على أيدي خبراء الحرس الثوري الإيراني”، مشيراً إلى “تدمير وإعطاب 86 قطعة من أسلحتها الثقيلة وآلياتها ووسائلها العسكرية، بالإضافة إلى دك تحصيناتها”.

وحسب النزيلي، جاء ذلك عبر تنفيذ الطيران الحربي 23 غارة جوية، و44 عملية استهداف بواسطة الطيران المسيّر، كما نُفذت 37 عملية استهداف بواسطة الراجمات، وبمدفعية الميدان 773 عملية أخرى، طالت مواقع الميليشيا وتحصيناتها ومرابض نيرانها وتجمعات عناصرها ووسائلها العسكرية.

استهداف مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي

وأشار النزيلي إلى أنه في الجبهات الشمالية وجبهات الجوف، تواصل قوات من فرق الطوارئ ووحدات المنطقة العسكرية الخامسة تنفيذ مهامهم القتالية، إلى جانب وحدات درع الوطن والمنطقة العسكرية السادسة في جبهات الجوف، حيث تستمر المواجهات واستهداف مواقع الميليشيا وتحركاتها.

وفي جبهات مأرب، تواصل وحدات المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، التعامل مع تحركات الميليشيا وتجمعاتها والتصدي لمحاولاتها البائسة في تحقيق أي اختراق يرفع معنويات عناصرها المنهارة، بالتزامن مع ضرب مواقعها ووسائلها القتالية.

وأوضح النزيلي، أنه في جبهات البيضاء، تواصل قوات دفاع شبوة وإقليم سبأ والمحاور القتالية الأخرى أداء مهامهم القتالية والتعامل مع تحركات الميليشيا ومصادر نيرانها.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أمس نفذت عمليات عسكرية جوية وبرية ضد ‏مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى إيقاع خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا، واستعادة مواقع ‏في بعض القطاعات.‏