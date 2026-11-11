قوات الاحتلال تعتقل 18فلسطينياً من الضفة الغربية‎ ‎

القدس المحتلة-سانا
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية اعتقلت خلالها 18 فلسطينياً .
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم خمسة فلسطينيين من مدينة نابلس بعد أن اقتحمت بآلياتها الثقيلة أحياء عدة في المدينة، فيما اقتحمت قوة خاصة حي الضاحية، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، وألحقت أضراراً بمحتوياتها.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين خلال اقتحامها مدينة جنين وبلدة يعبد وميثلون جنوب المدينة بالتزامن مع مداهمة منازل الفلسطينيين وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية، كما اقتحمت مدينة قلقيلية، وداهمت منزلاً في شارع المدارس، واعتقلت شابين عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بمداهمة بلدات يطا وقرية المجد ودورا جنوب غرب الخليل، واعتقال ستة فلسطينيين.
وفي سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال تواصل، منذ ساعات الفجر، تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث تنتشر في محيط المخيم وتلاحق المركبات، وتعمل على إغلاق المداخل والطرق الترابية، ما يعيق حركة المواطنين وتنقلهم.
كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عدة على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
وتشهد محافظة الخليل اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال، تتخللها حملات اعتقال ومداهمة للمنازل وإغلاق للطرق، وإجراءات تقيد حركة تنقل الفلسطينيين وتؤثر في حياتهم اليومية.