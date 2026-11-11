قوات الاحتلال تعتقل 18فلسطينياً من الضفة الغربية‎ ‎

القدس المحتلة-سانا‏

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية اعتقلت خلالها 18 فلسطينياً‎ ‌‎.‎

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم خمسة فلسطينيين من مدينة نابلس بعد أن اقتحمت بآلياتها ‏الثقيلة أحياء عدة في المدينة، فيما اقتحمت قوة خاصة حي الضاحية، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، وألحقت أضراراً بمحتوياتها‎.‎

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كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين خلال اقتحامها مدينة جنين وبلدة يعبد وميثلون جنوب المدينة بالتزامن مع مداهمة ‏منازل الفلسطينيين وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية، كما اقتحمت مدينة قلقيلية، وداهمت منزلاً في شارع المدارس، واعتقلت ‏شابين عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما‎.‎

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كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بمداهمة بلدات يطا وقرية المجد ودورا جنوب غرب الخليل، واعتقال ستة ‏فلسطينيين‎.‎

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وفي سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال تواصل، منذ ساعات الفجر، تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل ‏مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث تنتشر في محيط المخيم وتلاحق المركبات، وتعمل على إغلاق المداخل والطرق الترابية، ما يعيق ‏حركة المواطنين وتنقلهم‎.‎

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كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عدة على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق ‏الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية‎.‎

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وتشهد محافظة الخليل اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال، تتخللها حملات اعتقال ومداهمة للمنازل وإغلاق للطرق، وإجراءات تقيد ‏حركة تنقل الفلسطينيين وتؤثر في حياتهم اليومية‎.‎