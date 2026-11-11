تحذير أممي من تفاقم التحديات الإنسانية في جنوب السودان

جوبا-سانا ‏

حذّرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (‏UNMISS‏) من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد، ‏مشيرة إلى أن نحو 10 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما يواجه 7.5 ملايين شخص ‏انعدام الأمن الغذائي. ‏

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة، أنيتا كيكي غبيهو، خلال إحاطة أمام ‏مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء: إن القيود على وصول المساعدات الإنسانية ارتفعت بنسبة 38 بالمئة ‏خلال العام الماضي، محذرة من تزايد أعداد المهددين بالمجاعة وتداعيات الجفاف والفيضانات المتوقعة ‏المرتبطة بظاهرة “إل نينيو”.‏

وأضافت أن نحو 1.4 مليون شخص عبروا إلى جنوب السودان منذ اندلاع الحرب في السودان، ما يزيد ‏الضغوط على الاستجابة الإنسانية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات إضافية مرتبطة بتفشي إيبولا في ‏المنطقة.‏

وعلى الصعيد الأمني، أشارت غبيهو إلى استمرار أعمال العنف المجتمعي والانقسامات المحلية والتنافس ‏على الموارد، موضحة أن العنف بين المجتمعات المحلية يشكل أكثر من 60 بالمئة من إجمالي الضحايا ‏المدنيين المسجلين خلال العام الجاري، فيما أسفرت اشتباكات شهدتها مناطق رومبيك وتونج الكبرى الشهر ‏الماضي عن مقتل أكثر من 140 شخصاً.‏

ولفتت إلى أن بعثة الأمم المتحدة ضاعفت مهام حماية العمليات الإنسانية، ما ساعد على إيصال المساعدات ‏المنقذة للحياة إلى أكثر من 321 ألف شخص، رغم القيود التي تواجه حركة البعثة والعاملين في المجال ‏الإنساني.‏

ودعت المسؤولة الأممية جميع الأطراف إلى وقف القتال واحترام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ‏وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب إطلاق حوار سياسي شامل للحفاظ على ‏الاستقرار وتنفيذ اتفاق السلام.‏

وتواجه جنوب السودان ضغوطاً إنسانية متزايدة منذ اندلاع الحرب في السودان، مع تدفق مئات الآلاف من ‏اللاجئين والعائدين عبر الحدود، ما زاد الأعباء على الخدمات الأساسية والمجتمعات المحلية، في وقت ‏تعاني فيه البلاد أصلاً من الفقر وانعدام الأمن الغذائي ونقص التمويل الإنساني.‏