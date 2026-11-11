تحذير أممي من تفاقم التحديات الإنسانية في جنوب السودان

جوبا-سانا
حذّرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS) من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد، مشيرة إلى أن نحو 10 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما يواجه 7.5 ملايين شخص انعدام الأمن الغذائي.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة، أنيتا كيكي غبيهو، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء: إن القيود على وصول المساعدات الإنسانية ارتفعت بنسبة 38 بالمئة خلال العام الماضي، محذرة من تزايد أعداد المهددين بالمجاعة وتداعيات الجفاف والفيضانات المتوقعة المرتبطة بظاهرة “إل نينيو”.
وأضافت أن نحو 1.4 مليون شخص عبروا إلى جنوب السودان منذ اندلاع الحرب في السودان، ما يزيد الضغوط على الاستجابة الإنسانية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات إضافية مرتبطة بتفشي إيبولا في المنطقة.
وعلى الصعيد الأمني، أشارت غبيهو إلى استمرار أعمال العنف المجتمعي والانقسامات المحلية والتنافس على الموارد، موضحة أن العنف بين المجتمعات المحلية يشكل أكثر من 60 بالمئة من إجمالي الضحايا المدنيين المسجلين خلال العام الجاري، فيما أسفرت اشتباكات شهدتها مناطق رومبيك وتونج الكبرى الشهر الماضي عن مقتل أكثر من 140 شخصاً.
ولفتت إلى أن بعثة الأمم المتحدة ضاعفت مهام حماية العمليات الإنسانية، ما ساعد على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى أكثر من 321 ألف شخص، رغم القيود التي تواجه حركة البعثة والعاملين في المجال الإنساني.
ودعت المسؤولة الأممية جميع الأطراف إلى وقف القتال واحترام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب إطلاق حوار سياسي شامل للحفاظ على الاستقرار وتنفيذ اتفاق السلام.
وتواجه جنوب السودان ضغوطاً إنسانية متزايدة منذ اندلاع الحرب في السودان، مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين والعائدين عبر الحدود، ما زاد الأعباء على الخدمات الأساسية والمجتمعات المحلية، في وقت تعاني فيه البلاد أصلاً من الفقر وانعدام الأمن الغذائي ونقص التمويل الإنساني.