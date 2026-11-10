قطر تبحث مع السعودية ودول أوروبية جهود خفض التصعيد في المنطقة

باريس-سانا‏

بحثت قطر اليوم الثلاثاء مع السعودية ومجموعة الدول الأوروبية الأربع (‏E4‌‏) التي ‏تضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، آخر المستجدات الإقليمية والجهود ‏الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك على ‏هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (‏G7‌‏) المنعقد في باريس.‏

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ‏القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، شارك في الاجتماع الذي تناول ‏التنسيق المشترك والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة ‏البحرية، ويمهد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.‏

وكانت قطر نفت أمس الإثنين صحة تقارير متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ‏نسبت إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ‏ثاني قوله إن الولايات المتحدة وإيران فشلتا في التوصل إلى اتفاق، مؤكدة أن هذه ‏التقارير مضللة.‏