قطر تبحث مع السعودية ودول أوروبية جهود خفض التصعيد في المنطقة

باريس-سانا
بحثت قطر اليوم الثلاثاء مع السعودية ومجموعة الدول الأوروبية الأربع (E4) التي تضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في باريس.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، شارك في الاجتماع الذي تناول التنسيق المشترك والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
وكانت قطر نفت أمس الإثنين صحة تقارير متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي نسبت إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قوله إن الولايات المتحدة وإيران فشلتا في التوصل إلى اتفاق، مؤكدة أن هذه التقارير مضللة.