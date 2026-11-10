بريطانيا تدعو إلى تحرك دبلوماسي شامل لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة

باريس-سانا‏

دعا وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق تحرك دبلوماسي شامل ‏لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، محذراً من التداعيات الاقتصادية لاستمرار حالة ‏الجمود وغياب تسوية سياسية للنزاع.‏

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن ميليباند أعرب خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، عن ترحيب بلاده بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ‏استبعد فيها العودة إلى العمليات القتالية الكبرى، مشيراً إلى وجود مؤشرات إيجابية في جهود ‏الوساطة التي تقودها قطر.‏

وقال الوزير البريطاني: إن “استمرار الوضع القائم، الذي وصفه بحالة “لا حرب ولا سلام”، ‏يتسبب بأضرار اقتصادية عميقة للدول المعنية، ولا يسهم في تحقيق توازن إقليمي مستقر”.‏

وشدد ميليباند على “ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى نهاية للحرب”، مؤكداً أن “‏أي تسوية ينبغي أن تتضمن ضمانات تحول دون امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ومعالجة المخاوف ‏المتعلقة بالتهديدات الأمنية على المستوى الدولي”.‏

كما أكد “أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل”، معتبراً أن “استعادة حرية الملاحة عبر ‏المضيق تمثل ضرورة اقتصادية لبريطانيا والدول الأخرى، نظراً لأهميته في حركة التجارة ‏وإمدادات الطاقة العالمية”.‏

وتكتسب الدعوات البريطانية للتحرك الدبلوماسي أهمية في ظل التداعيات الاقتصادية والأمنية ‏للحرب بين إيران والولايات المتحدة، وما يرتبط بها من مخاوف بشأن استقرار أسواق الطاقة ‏والتجارة الدولية.‏

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره كميات كبيرة ‏من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة فيه عاملاً مؤثراً في ‏أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.‏