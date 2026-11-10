بريطانيا تدعو إلى تحرك دبلوماسي شامل لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة

باريس-سانا
دعا وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق تحرك دبلوماسي شامل لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، محذراً من التداعيات الاقتصادية لاستمرار حالة الجمود وغياب تسوية سياسية للنزاع.
وذكرت وكالة “فرانس برس” أن ميليباند أعرب خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع بالعاصمة الفرنسية باريس، عن ترحيب بلاده بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي استبعد فيها العودة إلى العمليات القتالية الكبرى، مشيراً إلى وجود مؤشرات إيجابية في جهود الوساطة التي تقودها قطر.
وقال الوزير البريطاني: إن “استمرار الوضع القائم، الذي وصفه بحالة “لا حرب ولا سلام”، يتسبب بأضرار اقتصادية عميقة للدول المعنية، ولا يسهم في تحقيق توازن إقليمي مستقر”.
وشدد ميليباند على “ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى نهاية للحرب”، مؤكداً أن “أي تسوية ينبغي أن تتضمن ضمانات تحول دون امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالتهديدات الأمنية على المستوى الدولي”.
كما أكد “أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل”، معتبراً أن “استعادة حرية الملاحة عبر المضيق تمثل ضرورة اقتصادية لبريطانيا والدول الأخرى، نظراً لأهميته في حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية”.
وتكتسب الدعوات البريطانية للتحرك الدبلوماسي أهمية في ظل التداعيات الاقتصادية والأمنية للحرب بين إيران والولايات المتحدة، وما يرتبط بها من مخاوف بشأن استقرار أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة فيه عاملاً مؤثراً في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.