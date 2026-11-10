أدنوك للإمداد والخدمات تعلن تعرض إحدى سفنها لهجوم في المياه الإماراتية

أبو ظبي-سانا ‏

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات اليوم الثلاثاء، تعرض إحدى سفنها لأضرار ‏جراء هجوم استهدفها في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في منطقة ‏الخليج العربي.‏

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الشركة قولها في بيان: إن الفرق المختصة ‏تباشر حالياً أعمال الاستجابة والتعامل مع تداعيات الحادث، مبينة أن الإعلان عن ‏أي مستجدات إضافية سيتم فور توافر معلومات جديدة، دون تقديم تفاصيل بشأن ‏طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة.‏

وتأتي الحادثة في ظل حساسية أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي، التي ‏تمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط والغاز وإمدادات الطاقة العالمية.‏