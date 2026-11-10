أدنوك للإمداد والخدمات تعلن تعرض إحدى سفنها لهجوم في المياه الإماراتية

أبو ظبي-سانا
أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات اليوم الثلاثاء، تعرض إحدى سفنها لأضرار جراء هجوم استهدفها في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في منطقة الخليج العربي.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الشركة قولها في بيان: إن الفرق المختصة تباشر حالياً أعمال الاستجابة والتعامل مع تداعيات الحادث، مبينة أن الإعلان عن أي مستجدات إضافية سيتم فور توافر معلومات جديدة، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة.
وتأتي الحادثة في ظل حساسية أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي، التي تمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط والغاز وإمدادات الطاقة العالمية.