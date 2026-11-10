الجيش اليمني يعلن تنفيذ مئات الضربات ضد ميليشيا الحوثي واستعادة مواقع في عدة ‏جبهات

عدن-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الثلاثاء تنفيذ عمليات عسكرية جوية وبرية ضد ‏مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية، ضمن عملية “فجر ‏اليمن”، مشيرة إلى إيقاع خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا، واستعادة مواقع ‏في بعض القطاعات.‏

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد عبد الله نزيلي في بيان عبر منصة ‏”إكس”: إن العمليات شملت تنفيذ 29 غارة جوية بواسطة الطيران الحربي، و39 عملية ‏استهداف بالطيران المسيّر، إضافة إلى 62 عملية بواسطة وحدات الراجمات، و744 ‏عملية استهداف باستخدام مدفعية الميدان.‏

وأضاف أن الضربات استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات وتحصينات ومصادر نيران ‏ميليشيا الحوثي، إلى جانب وسائلهم القتالية في عدد من جبهات القتال.‏

وأوضح أن العمليات أسفرت عن سقوط نحو 190 قتيلاً وجريحاً من قيادات وعناصر ‏الميليشيا، فضلاً عن تدمير وإعطاب نحو 130 آلية ووسيلة قتالية، وإلحاق أضرار ‏بعدد من المواقع والتحصينات التابعة لها.‏

وأشار إلى استمرار العمليات في جبهات شمال اليمن والجوف ومأرب، حيث تواصل ‏وحدات القوات المسلحة، بمشاركة فرق الطوارئ ودرع الوطن والمنطقتين العسكريتين ‏الثالثة والسابعة والمنطقة العسكرية السادسة، تنفيذ مهامها والتعامل مع تحركات ‏الحوثيين.‏

ولفت إلى مواصلة قوات دفاع شبوة والمحاور العسكرية المنتشرة في جبهات البيضاء ‏عملياتها، فيما تتواصل المواجهات في تعز بمشاركة المقاومة الشعبية، للتصدي ‏لهجمات ميليشيا الحوثي واستهداف تحركاتهم ومواقعهم.‏

وعلى الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، ذكر البيان أن وحدات من قوات درع الوطن ‏وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية تمكنت من استعادة عدد من المواقع في بعض ‏القطاعات، بالتزامن مع استمرار المواجهات في قطاعات أخرى.‏