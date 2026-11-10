الجيش اليمني يعلن تنفيذ مئات الضربات ضد ميليشيا الحوثي واستعادة مواقع في عدة ‏جبهات

عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الثلاثاء تنفيذ عمليات عسكرية جوية وبرية ضد مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن”، مشيرة إلى إيقاع خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا، واستعادة مواقع في بعض القطاعات.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد عبد الله نزيلي في بيان عبر منصة ”إكس”: إن العمليات شملت تنفيذ 29 غارة جوية بواسطة الطيران الحربي، و39 عملية استهداف بالطيران المسيّر، إضافة إلى 62 عملية بواسطة وحدات الراجمات، و744 عملية استهداف باستخدام مدفعية الميدان.
وأضاف أن الضربات استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات وتحصينات ومصادر نيران ميليشيا الحوثي، إلى جانب وسائلهم القتالية في عدد من جبهات القتال.
وأوضح أن العمليات أسفرت عن سقوط نحو 190 قتيلاً وجريحاً من قيادات وعناصر الميليشيا، فضلاً عن تدمير وإعطاب نحو 130 آلية ووسيلة قتالية، وإلحاق أضرار بعدد من المواقع والتحصينات التابعة لها.
وأشار إلى استمرار العمليات في جبهات شمال اليمن والجوف ومأرب، حيث تواصل وحدات القوات المسلحة، بمشاركة فرق الطوارئ ودرع الوطن والمنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة والمنطقة العسكرية السادسة، تنفيذ مهامها والتعامل مع تحركات الحوثيين.
ولفت إلى مواصلة قوات دفاع شبوة والمحاور العسكرية المنتشرة في جبهات البيضاء عملياتها، فيما تتواصل المواجهات في تعز بمشاركة المقاومة الشعبية، للتصدي لهجمات ميليشيا الحوثي واستهداف تحركاتهم ومواقعهم.
وعلى الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، ذكر البيان أن وحدات من قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية تمكنت من استعادة عدد من المواقع في بعض القطاعات، بالتزامن مع استمرار المواجهات في قطاعات أخرى.