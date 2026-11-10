بيرول يشيد بخطة تركيا للتوسع في استخدام الكهرباء ضمن استراتيجيتها للطاقة

أنقرة-سانا
أشاد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الثلاثاء، بالاستراتيجية التركية الجديدة التي تركز على التوسع في استخدام الكهرباء، مؤكداً أهمية هذا التوجه لدعم مساعي التحول الطاقي.
وذكرت وكالة “الأناضول” أن ذلك جاء في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزاري بعنوان ”تصميم تحول الطاقة في بيئة عالمية متغيرة” نظمته أنقرة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31″، في ولاية أنطاليا التركية.
ورحب بيرول بالتركيز الكبير على “التحول نحو استخدام الكهرباء في خريطة الطريق التركية الجديدة لقطاع الطاقة”، مشيراً إلى أن تركيا وأستراليا تهدفان إلى رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35 % بحلول عام 2035.
وفي سياق متصل، أكد بيرول أهمية اجتماعات الحوار رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات “كوب 31″، في تعزيز التفاهم بين الدول وإيجاد أرضيات مشتركة للتوافق بشأن القضايا المناخية.
وشدد على أن “الحوار بين الدول يكتسب أهمية متزايدة في ظل الحاجة إلى تقريب وجهات النظر بشأن مسارات التحول في قطاع الطاقة”.
وانطلقت أمس الإثنين في ولاية أنطاليا فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31″، وتستمر حتى 20 تشرين الثاني الجاري.