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بيرول يشيد بخطة تركيا للتوسع في استخدام الكهرباء ضمن استراتيجيتها للطاقة

thumbs b c 94da5f171fe7a23e9070c1d90b967125 بيرول يشيد بخطة تركيا للتوسع في استخدام الكهرباء ضمن استراتيجيتها للطاقة
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول -وكالة الأناضول

أنقرة-سانا‏

أشاد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الثلاثاء، بالاستراتيجية ‏التركية الجديدة التي تركز على التوسع في استخدام الكهرباء، مؤكداً أهمية هذا التوجه ‏لدعم مساعي التحول الطاقي.‏

وذكرت وكالة “الأناضول” أن ذلك جاء في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزاري بعنوان ‌‏”تصميم تحول الطاقة في بيئة عالمية متغيرة” نظمته أنقرة بالتعاون مع وكالة الطاقة ‏الدولية، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة ‏الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31″، في ولاية أنطاليا التركية.‏

ورحب بيرول بالتركيز الكبير على “التحول نحو استخدام الكهرباء في خريطة الطريق ‏التركية الجديدة لقطاع الطاقة”، مشيراً إلى أن تركيا وأستراليا تهدفان إلى رفع حصة ‏الكهرباء من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35 % بحلول عام 2035.‏

وفي سياق متصل، أكد بيرول أهمية اجتماعات الحوار رفيعة المستوى المنعقدة ضمن ‏فعاليات “كوب 31″، في تعزيز التفاهم بين الدول وإيجاد أرضيات مشتركة للتوافق ‏بشأن القضايا المناخية.‏

وشدد على أن “الحوار بين الدول يكتسب أهمية متزايدة في ظل الحاجة إلى تقريب ‏وجهات النظر بشأن مسارات التحول في قطاع الطاقة”.‏

وانطلقت أمس الإثنين في ولاية أنطاليا فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين ‏لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31″، وتستمر حتى 20 ‏تشرين الثاني الجاري.‏

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